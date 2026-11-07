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Dužnost otpravnika poslova Delegacije Evropske unije u Srbiji preuzuće Džulijan Vasalo, do imenovanja novog šefa Delegacije, nakon odlaska Andreasa fon Bekerata sa te funkcije, saopštila je danas Evropska kuća.

Kako se navodi, Vasalo je iskusni diplomata Evropske unije sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti spoljnih odnosa i diplomatske službe.

"U svojstvu otpravnika poslova, on će rukovoditi radom Delegacije EU i nastaviti da podržava angažman Evropske unije sa svim partnerima u Srbiji, uključujući rad na reformama u okviru procesa pristupanja, regionalnoj saradnji i promovisanju zajedničkih vrednosti", kaže se u saopštenju.

U saopštenju se ističe da EU ostaje čvrsto posvećena partnerstvu sa Srbijom i pružanju podrške napretku zemlje na njenom evropskom putu.

Malteški diplomata Džulijan Vasalo prethodno je radio u Stalnom predstavništvu Malte pri Evropskoj uniji u Briselu, kao i u Stalnoj misiji Malte pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku.

Kasnije se pridružio kabinetu nekadašnjeg visokog predstavnika EU za zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku, Havijera Solane, gde se bavio spoljnom politikom i pitanjima vezanim za Mediteran.

Trenutno radi u Briselu kao vođa tima u Odeljenju za Ujedinjeno Kraljevstvo u okviru EEAS-a, a nedavno je imenovan u tim EU koji se bavi pitanjima vezanim za Grenland.

Ranije danas, Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat saopštio je da posle 15 meseci odlazi iz Srbije.

Fon Bekerat napušta dužnost šefa Delegacije EU u Srbiji nakon što ga je vlada Švedske 28. avgusta imenovala za generalnog direktora nove švedske spoljne obaveštajne službe UND.

On će na novu funkciju stupiti 1. januara.