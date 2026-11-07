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Predsednik udruženja "Srpski suverenisti" Vukša Dragović odazvao se sinoć pozivu da prisustvuje gala večeri u organizaciji "Informera", u poznatom beogradskom restoranu, gde je razgovarao i proveo prijatno vreme u društvu lidera opozicije Aleksandra Vučića.

Dragović je posle proslave oglasio na društvenoj mreži "Iks", gde je, između ostalog, naveo da je "bolje sa našim ljudima u opoziciji nego sa strancima na vlasti".

"Zvao Informer na proslavu, pa svratih posle emisije. Tamo sretnem čoveka koga sam tako žestoko napadao. Seli, jeli pili... I dok gledam kakvi su izdajnici i secikese seli na vlast, čovek mi postade mio", naveo je Dragović i potom poslao jasnu poruku:

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Foto: Printscreen/X

"Bolje sa našim ljudima u opoziciji nego sa strancima na vlasti".

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