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Predstavnik Studentske liste Luka Ponorac rekao je, predstavljajući prvi put plan te liste za sistem odbrane, da će sprovođenje plana zavisiti od realnog stanja finansija i ljudskih resursa koje nova vlast bude zatekla u Ministarstvu i Vojsci Srbije. Težiće se budžetu od pet odsto BDP-a, nastaviće se modernizacija, ravnomerno će se razvijati rodovi i službe, a postoje i prioriteti, istakao je Ponorac.

Program Studentske liste o odbrani i vojsci pisali su najstručniji ljudi iz Srbije koji se bave tim pitanjima, kaže predstavnik liste Luka Ponorac, nekadašnji oficir Vojske Srbije. Plan je da vojni budžet bude veći u procentima bruto domaćeg proizvoda.

Foto: Printscreen/RTS

"Otprilike projekcije budžeta su do sada bile između 2 i 2,5 odsto za vojsku. Neki planovi su, kako su propisani programom, da se teži ka uvećanju od tri odsto, da bi se dostiglo onih pet odsto koji su opredeljeni za vojske koje su iz našeg okruženja, šireg i užeg", rekao je Ponorac.

Studentska lista je za pravedniju raspodelu budžeta i racionalnu potrošnju. Planira se i ravnomerno povećanje zarada pripadnika vojske od 20 do 30 odsto, ali će se težiti ispravljanju nepravdi.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

"Imate situaciju da vojnik u specijalnoj jedinici ima veća primanja nego neki general. Ili imate situaciju da profesor na Vojnoj akademiji, pukovnik, doktor nauka ima manju platu od majora u jedinici, zato što Akademija pripada Ministarstvu odbrane i onda nemaju trupni dodatak", objašnjava Ponorac.

Šta su prioriteti

Najvažniji resurs vojske su ljudi i plan je da im se ponudi predvidiva karijera. Nastaviće se modernizacija vojske, a ravnomerno će se razvijati svi rodovi i službe. Postoje i prioriteti.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

"Ti prioriteti se ogledaju u nekim stavkama. Na primer, nabavljanje raketne artiljerije, dometa 150 do 300 kilometara. Naravno, projekat strateške PVO kupole sa kratkim, srednjim i dalekim dometom. Mrežnocentrični sistem za komunikaciju, komandovanje, rukovođenje za razmenu bezbednosnih informacija, uređaji i sistemi za vazdušno osmatranje i javljanje, nabavke bespilotnih letelica", naveo je Ponorac.