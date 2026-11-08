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Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski kaže da je "Srbiji potreban nacionalni i narodni front koji će okupiti sve ljude koji neće dopustiti udar na Srpsku pravoslavnu crkvu, na Republiku Srpsku, na naš identitet, ekonomsku stabilnost države i temelje našeg suverenizma".

"Zavetnici neće skrštenih ruku", dodaje Đurđević Stamenkovski na Instagramu.

Govoreći na Glavnom odboru Srpske stranke Zavetnici, ona je rekla:

"Zavetnici su danas isto što su bili i juče. Zavetnici su danas isto što su bili prvog dana - grupa ljudi koja u svakom gradu, u svakoj opštini, u svakom selu će biti prva linija otpora anti-srpskoj politici. Mi želimo stvaranje širokog fronta. Verujemo da je to najbolji put za povratak Srbije. Verujemo da danas, u našoj celoj lepoj Srbiji, ima mnogo ljudi koji nisu članovi nijedne političke stranke, a koji će dati doprinos onome što dolazi. Zavetnici će biti najčvršći bedem odbrane države. I ja hoću danas, sa ovog mesta, vas da pozovem da krenemo od danas, ne od sutra, od danas, za pripremu aktivnosti, da se stranka spremni za predstojeće lokalne i parlamentarne izbore."

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