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Nekadašnji oficir Vojske Srbije i predstavnik Studentske listeLuka Ponorac najavio je juče tokom gostovanja na Radio-televiziji Srbije da plan za razvoj srpske armije uključuje i budžet od pet odsto za odbranu, što je uvećanje od 3 procentna poena, kao i formiranje strateške PVO kupole i nabavku raketnih artiljerijskih sistema dometa 150 do 300 kilometara.

Program Studentske liste o odbrani i vojsci pisali su najstručniji ljudi iz Srbije koji se bave tim pitanjima, rekao je Ponorac.

Luka Ponorac Foto: Printscreen/RTS

- Otprilike projekcije budžeta su do sada bile između 2 i 2,5 odsto za vojsku. Neki planovi su, kako su propisani programom, da se teži ka uvećanju od tri odsto, da bi se dostiglo onih pet odsto koji su opredeljeni za vojske koje su iz našeg okruženja, šireg i užeg - rekao je Ponorac.

Jačanje strateških kapaciteta vojske

Ponorac je govorio i o prioritetima u pogledu naoružanja.

- Ti prioriteti se ogledaju u nekim stavkama. Na primer, nabavljanje raketne artiljerije, dometa 150 do 300 kilometara. Naravno, projekat strateške PVO kupole sa kratkim, srednjim i dalekim dometom. Mrežnocentrični sistem za komunikaciju, komandovanje, rukovođenje za razmenu bezbednosnih informacija, uređaji i sistemi za vazdušno osmatranje i javljanje, nabavke bespilotnih letelica - naveo je Ponorac.

Šta je strateška PVO kupola Strateška PVO kupola je izraz za integrisani sistem protivvazdušne i protivraketne odbrane koji štiti čitavu državu, region ili određenu strateški važnu teritoriju od vazdušnih pretnji. Čine je mreža radara, komandnih centara, raketnih sistema i drugih sredstava koja zajedno otkrivaju, prate i presreću neprijateljske ciljeve.

Na zvaničnom sajtu Studentske liste, u delu programa posvećenom vojsci, malo detaljnije je iznet plan za jačanje PVO kupole.

- Izgrađujemo integrisanu višeslojnu PVO kupolu nad celom teritorijom, koja bi bila povezana u mrežno centrični sistem "SOVA 24" u tri sloja po dometu:

kratki: 20-30 kilometara

srednji: 30-100/170 kilometara

dugi: 170–300 kilometara

Što se tiče raketne artiljerije,Srbija je kupila izraelski raketni artiljerijski sistem PULS, koji odgovara karakteristikama koje je pomenuo Ponorac, a načelnik Generalštaba Milan Mojsilović izjavio je 15. februara 2026. da se PULS-om oprema Mešovita artiljerijska brigada i da je izabrana paleta municije koja omogućava precizno dejstvo na daljinama od 30 do 300 kilometara.

Taj sistem se nalazi u istoj kategoriji kao HIMARS, a po maksimalnom dometu raspolaže mogućnošću dejstva do 300 km. Za sada nema javno potvrđenih podataka o ukupnom broju nabavljenih lansera, količini raketa i punoj operativnoj spremnosti svih jedinica.

Uvođenje dobrovoljnog vojnog roka

U programu studentske liste predviđeno je i uvođenje dobrovoljnog vojnog roka od 6 meseci sa oko 3.000 dobrovoljaca, koji bi dobijali najmanje 20.000 dinara mesečno, sa radnim stažom, i ciljem da barem 25-30 odsto njih pređe u profesionalce.

- Aktivna rezerva bi dobila 3.000 rezervista po stalnom ugovoru, do 45 dana godišnje uz platu i terensku dnevnicu oko 5.000 dinara, "trinaestu platu", ili dodatak 5–10 odsto i olakšice pri zapošljavanju u državi. Uvećaćemo izdvajanja za odbranu koja bi se koristila za kapitalne projekte, ratne rezerve i nove sposobnosti - piše u planu studentske liste.

Vojska Srbije Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Ispravljanje nepravdi: "Imate vojnika koji ima veća primanja nego neki general"

Studentska lista je za pravedniju raspodelu budžeta i racionalnu potrošnju. Planira se i ravnomerno povećanje zarada pripadnika vojske od 20 do 30 odsto, ali će se težiti ispravljanju nepravdi.

- Imate situaciju da vojnik u specijalnoj jedinici ima veća primanja nego neki general. Ili imate situaciju da profesor na Vojnoj akademiji, pukovnik, doktor nauka ima manju platu od majora u jedinici, zato što Akademija pripada Ministarstvu odbrane i onda nemaju trupni dodatak - objašnjava Ponorac.