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Studentska lista najavljuje da Srbija neće odustati od evropskih integracija, da će nastaviti dijalog o Kosovu i Metohiji, dok bi o eventualnom uvođenju sankcija Rusiji odlučivali građani na referendumu. Predstavnici ove liste najavili su i odlazak delegacija u Moskvu i Vašington radi razgovora o dugoročnijim aranžmanima.

Otkako je postalo izvesno da će Studentska lista preuzeti vlast, jedno od pitanja koje se postavlja jeste da li će Srbija zadržati dosadašnju politiku oslanjanja na četiri ključna međunarodna partnera - Evropsku uniju, Rusiju, Sjedinjene Američke Države i Kinu - ili će doći do promena u spoljnopolitičkom kursu.

Foto: Profimedia

Predstavnici Studentske liste su i tokom predizborne kampanje poručivali da im je prioritet sprovođenje unutrašnjih reformi, pre svega u oblasti demokratije i vladavine prava, dok se međunarodna pozicija Srbije ne bi menjala.

Evropske integracije ostaju prioritet

Ilija Srdanović, prvi na Studentskoj listi, dva dana nakon izbora izjavio je da Srbija ostaje na putu evropskih integracija.

- Srbija se na proces evrointegracija obavezala još 2000. godine, pre 26 godina. Taj posao će biti nastavljen. Taj postupak će biti nastavljen. Ali ono što mi svakako možemo da obećamo jeste da nećemo učiniti ono što je uradila prethodna vlast, a to je da se za period od 15 godina izgubi 20 odsto podrške među građanima Srbije kada su u pitanju evrointegracije. To je net outcome, to je krajnji bilans onoga što je prethodna vlast radila - rekao je Srdanović za RTS.

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On je dodao da će unutrašnja politika biti usklađena sa poglavljima 23 i 24, koja se odnose na pravosuđe, osnovna prava, pravdu, slobodu i bezbednost, piše Blic.

- Na temeljima istih civilizacijskih vrednosti, poštovanja prava i jednakosti, antikoruptivnih radnji, funkcionisanja institucija i slobode medija, potpuno ćemo usaglasiti našu državnu unutrašnju politiku sa poglavljima 23 i 24, koja su osnovna prepreka za dalje pristupanje evropskim integracijama - naveo je Srdanović.

Pobedu Studentske liste na parlamentarnim izborima među prvima su čestitali predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta i evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

- U Srbiji može da počne novo poglavlje i vrata EU su otvorena - poručila je Marta Kos.

O sankcijama Rusiji odlučivali bi građani

Kada je reč o odnosima sa Moskvom, Srdanović je najavio da bi odluka o eventualnom uvođenju sankcija Rusiji bila doneta na referendumu.

Odobrili sankcije zbog rata u Ukrajni Foto: GAlexS/Shutterstock

- Svakako da će to biti dijalog unutar same naše zajednice. Sva pitanja međunarodnih odnosa moraju da budu ostvarena kroz otvoreni dijalog naših građana. To ne može da kreira jedan čovek. Mi smo se potrudili i u tome uspeli da takav sistem vladavine, u kome jedan čovek odlučuje gde ćemo i kuda se kao nacija kretati, više nikada u Srbiji ne zaživi - rekao je Srdanović.

O odnosima sa Rusijom govorio je i Radomir Saičić, akademik i kandidat za poslanika Studentske liste. On je najavio da će predstavnici ove liste putovati u Moskvu i Vašington, a da je cilj razgovora sa ruskom stranom ugovaranje dugoročnijih aranžmana, navodi se na sajtu Blica.

Saičić je naveo i da se Studentska lista, u skladu sa svojim programom, ne zalaže za uvođenje sankcija Rusiji.

Iz Moskve je ubrzo stigla i prva reakcija na izborne rezultate. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da Rusija želi da nastavi razvoj odnosa sa Beogradom, ali je ostavio otvorenim pitanje buduće saradnje.

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- Nameravamo da nastavimo da činimo sve što je moguće kako bismo podstakli razvoj naših odnosa sa Beogradom, ali, kao što znate, za tango je potrebno dvoje - izjavio je Peskov.

Planiraju razgovore i u Vašingtonu

Studentska lista najavila je i odlazak delegacije u američku prestonicu. Saičić je potvrdio da su planirani razgovori sa predstavnicima Vašingtona, ali se predstavnici liste do sada nisu detaljnije izjašnjavali o budućnosti strateškog dijaloga Srbije i SAD.

Američka administracija čestitala je Studentskoj listi pobedu pet dana nakon izbora.

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- Sjedinjene Američke Države čestitaju Studentskoj listi i građanima Srbije povodom parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra. Radujemo se urednoj tranziciji vlasti i zajedničkom radu na unapređenju strateškog partnerstva između SAD i Srbije, kao i regionalne stabilnosti - navedeno je u objavi američke ambasade na društvenoj mreži Iks.

Dosadašnja saradnja Beograda i Vašingtona bila je usmerena, između ostalog, na jačanje ekonomskih veza, privlačenje američkih investicija i pokretanje Strateškog dijaloga.

Kina spremna za saradnju sa novom vladom

Kineske vlasti takođe su poručile da žele da nastave saradnju sa Srbijom nakon promene vlasti. Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun rekao je da Peking pridaje veliki značaj odnosima sa Beogradom i da je spreman da sarađuje sa novom administracijom.

- Kina je spremna da radi sa novom vladom na osnovama jednakosti i uzajamnog poštovanja kako bi se unapredilo međusobno razumevanje i poverenje i radilo na stabilnom razvoju odnosa između Kine i Srbije - poručio je Guo.

izuzetno važno za srpsku ekonomiju Foto: Shutterstock

Kina je jedan od najvažnijih ekonomskih partnera Srbije i među najvećim investitorima u zemlji. Saradnja dve države obuhvata infrastrukturne projekte, rudarstvo i industriju, a dodatno je učvršćena stupanjem na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini.

Predavač međunarodne politike na Kings koledžu u Londonu Vuk Vukasanović ocenio je ranije da bi nova vlada mogla da zahteva od kineskih kompanija veće poštovanje ekoloških i radnih standarda. Ipak, prema njegovoj oceni, Kina će ostati važan partner Srbije.

Dijalog o Kosovu biće nastavljen

Jedno od ključnih pitanja spoljne politike biće i odnos prema Kosovu i Metohiji. Srdanović je najavio nastavak dijaloga Beograda i Prištine, uz insistiranje da se razgovori vode u skladu sa Ustavom Srbije.

- Nastavak dijaloga po pitanju Kosova i Metohije osnovni je deo studentskog plana. Sva platforma domaćih i međunarodnih odnosa u Srbiji bazirana je na poštovanju Ustava Republike Srbije. Tako da je i ta platforma o razgovorima, odnosno daljoj budućnosti Kosova i Metohije, u skladu sa Ustavom Republike Srbije - rekao je Srdanović.

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Na pitanje da li to znači da je nova vlast spremna da razgovara sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem, Srdanović je odgovorio da će odluke o pitanjima od strateškog značaja biti donete nakon formiranja vlade.

- O svakom pitanju koje ima veoma važan strateški interes za našu državu, za našu naciju, za naše građane, donećemo odluku naknadno, kada se bude formirala vlada - naveo je Srdanović.

Dijalog Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije nalazi se u zastoju od septembra 2023. godine, kada su se u Briselu poslednji put sastali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti.