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V. d. predsednika Srbije Ana Brnabić izjavila je da će konstitutivna sednica Narodne skupštine biti održana znatno pre isteka roka predviđenog Ustavom.

Brnabić je u objavi na društvenoj mreži Iks poručila da javnost treba da prati zvanična obaveštenja nadležnih državnih organa.

- Što se skupštine tiče, samo pratite obaveštenja nadležnih državnih organa. I biće mnogo pre ustavnog roka - napisala je Brnabić.

Podsetimo, Republička izborna komisija (RIK) objavila je 5. novembra uveče konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra i usvojila ukupni izveštaj o rezultatima glasanja. Time su počeli da teku zakonski rokovi za konstituisanje novog saziva Narodne skupštine, koje mora da bude održano u roku od 30 dana od objavljivanja konačnih rezultata.

Prema podacima koje je saopštio RIK, broj osvojenih glasova i mandata po izbornim listama je sledeći:

"Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" - 1.731.323 glasova - 103 mandata

"Studentska lista - Studenti pobeđuju" - 2.354.417 glasova - 140 mandata

"Ivica Dačić - Faktor stabilnosti" - 94.766 glasova - 0 mandata

"Rasim Ljajić - Ljudski" - 20.638 glasova - 1 mandat

"Savez vojvođanskih Mađara: dr Balint Pastor" - 35.461 glas - 2 mandata

"Usame Zukorlić, Pokret za ujedinjenje" - 12.440 glasova - 1 mandat

"Ruska stranka, Srbija u Briksu, Slobodan Nikolić" - 6.503 glasa - 0 mandata

"Autentična desnica, dr Miloš Jovanović" - 39.503 glasa - 0 mandata

"Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš" - 12.570 glasova - 0 mandata

"SDA Čuvari Sandžaka" - 12.596 glasova - 1 mandat

"Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije" - 20.045 glasova - 0 mandata

"Liberalno-zelena stranka, Za slobodnu i čistiju Srbiju" - 2.686 glasova - 0 mandata

"Biram pravdu, Biram budućnost, Koalicija snaga, prof. dr Feliks Bulić, Vasilios Provelegios, Stranka budućnosti i razvoja, Građanska stranka Grka Srbije" - 1.187 glasova - 0 mandata

"Stranka rusko-srpskog jedinstva, Rusi i Srbiji braća zauvek" - 4.286 glasova - 0 mandata



Izbori su, podsetimo, ponovljeni na 53 biračka mesta u Srbiji.

Na konferenciji za medije RIK-a saopšteno je da je glasanje održano na ukupno 8.392 biračka mesta. U birački spisak bila su upisana 6.451.292 birača, na izbore je izašlo 4.444.310, dok je glasalo 4.441.636 birača. Važećih glasačkih listića bilo je 4.385.065.

Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, RIK u roku od 10 dana od objavljivanja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora rešenjem dodeljuje mandate kandidatima za narodne poslanike, prema njihovom redosledu na izbornoj listi.

Kako se konstituiše novi saziv Narodne skupštine

Na prvoj sednici Narodne skupštine potvrđuju se mandati narodnih poslanika, na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima.

Sednicu saziva predsednik Narodne skupštine iz prethodnog saziva, a ona mora da bude održana najkasnije 30 dana od dana proglašenja rezultata izbora.

Novi saziv parlamenta smatra se konstituisanim kada se potvrde mandati najmanje dve trećine narodnih poslanika. Tada prestaje mandat prethodnog saziva Narodne skupštine.

Rok za formiranje nove vlade iznosi 90 dana od dana konstituisanja Narodne skupštine.

Vanredni parlamentarni izbori održani su 25. oktobra, a na njima je učestvovalo 18 izbornih lista, od kojih je devet imalo status lista nacionalnih manjina.