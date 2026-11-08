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Predsednica Narodne skupštine Srbije Ane Brnabić obratila se danas javnosti i saopštila je da je zakazala prvu sednicu Narodne Skupštine u 15. sazivu.

- Poštovani građani i građanke Republike Srbije, predstavnici medija, želim da obavestim javnost da sam danas, u nedelju, 8. novembra, sazvala prvu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 15. sazivu. Sednica će početi u utorak 17. novembra 2026. godine, u 10 časova - rekla je ona.

Ana Brnabić Foto: Marko Kranjc

Podseća da je RIK 5. novembra donela ukupan izveštaj o rezultatima izbora za narodne poslanike, a 6. novembra i rešenje o dodeli mandata.

- Time su ispunjeni svi uslovi da se sazove prva sednica novog saziva. U skladu sa članom 101 Ustava Republike Srbije, članom 16 Zakona o Narodnoj skupštini i članom 4 poslovnika Narodne skupštine, za sednicu je utvrđen dnevni red sa šest tačaka. To su: Potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama. Do izbora novog predsednika Narodne skupštine, sednicom će predsedavati najstariji narodni poslanik, profesor Stojan Radenović - rekla je ona.

Kaže da će sednica početi potvrđivanjem mandata narodnih poslanika.

Ana Brnabić Foto: Marko Kranjc

- Konstituisanjem Narodne skupštine Republike Srbije počeće rad novog parlamentarnog saziva, 15. po redu. Ja želim da verujem da će Narodna skupština i u narednom periodu biti mesto ozbiljne rasprave i odgovornog odlučivanja. Važno je da se u Narodnoj Skupštini razgovara otvoreno o svim pitanjima, da se različiti stavovi sučeljavaju argumentima, i da pokušamo da bez obzira na političke razlike negujemo međusobno poštovanje i kulturu dijaloga. Posebno je važno da se nastavi uobičajena i ustaljena praksa direktnih prenosa sednica Narodne skupštine, kako bi svi građani mogli da prate rad Skupštine i svojih poslanika, i kako bi se obezbedila transparentnost u radu Skupštine i svih nas koji u tome učestvujemo, a koji predstavljamo građane Republike Srbije - dodala je predsednica Skupštine.

Ana Brnabić ističe da se iskreno nada da to niko nikada neće dovesti u pitanje.

- Na način kako smo to videli prethodne nedelje u pokrajinskom parlamentu, a što može da ukaže na potpuno ukidanje osnovnih demokratskih principa u Republici Srbiji. I neverovatno je što uopšte moram na ovo da ukažem. Ali to govori i koliko je nenormalno i bezobzirno to što je uradio javni medijski servis, RT Vojvodine. Nemojte to ni da pokušavate da radite sa sednicama republičkog parlamenta - kazala je ona.

Ana Brnabić Foto: Marko Kranjc

Poželela je svim narodnim poslanicima uspešan rad.

Ana Brnabić osudila targetiranje Katarine Odalović

O targetiranju novinarke Informera Katarine Odalović, za koju su iznete tvrdnje na društvenim mrežama da je bivša supruga Darka Šarića, iako je bila u braku sa Nemanjom Šarovićem, Ana Brnabić je rekla:

- Hvala vam na tom pitanju, to pitanje samo po sebi ukazuje u kakvom je trenutno stanju demokratija u našoj zemlji, i koliko je ugrožena svaka istina. Na društvenim mrežama se namerno, već godinama unazad, i to nažalost ne prestaje posle 25. oktobra, već se dodatno pojačava, plasiraju monstruozne laži koje je teško i demantovati i opovrgnuti. Te laži služe da se ljudima crta meta na čelo. Sada, uporedo sa metom na čelu Aleksandra Vučića, zato što se time pokušala pokazati veza koja ne postoji, između Vučića i Darka Šarića, iako je on kao predsednik Srbije prvi stavio sopstvenu glavu u torbu da se bori protiv mafije - rekla je ona.

Ana Brnabić Foto: Marko Kranjc

Sada se ne preza od crtanja mete na čelo i novinarima, novinarkama i njihovim porodicama.

- Želim najoštrije da osudim, koliko god mogu, da kažu da je to monstruona laž. Svi koji prate medije u Srbiji znaju da je to Katarina Odalović, novinarka Informera. Takva podmetačina služi za dalju destabilizaciju Srbije i crtanje mete na čelu. Ali nažalost, u trenucima kada ne možemo da čujemo ni ko se ispred Studentske liste sastao sa Martom Kos, zato što se to drži u tajnosti suprotno svim demokratskim pravilima. Kada ne možemo da čujemo od urednika dnevnog lista Danas otkud to da je dozvolio prostor da se u Srbiji čuje glas čoveka iz Zagreba koji je direktni saradnik hrvatskih obaveštajnih službi, zadužen za njihovu kontrolu, i da je dozvolio da se pod pseudonimom takav obraća čitavoj Srbiji i savetuje Studentsku listu, onda je zaista u ovoj zemlji valjda postalo sve moguće - kazala je ona.