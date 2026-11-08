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"Studentska lista", koja je osvojila 140 poslaničkih mandata na vanrednim parlamentarnim izborima, saopštila je danas da je spremna za konstitutivnu sednicu Skupštine Srbije, zakazanu za 17. novembar.

"Konstitutivna sednica Narodne skupštine 17. novembra. Spremni smo", kratko su napisali studenti na svom nalogu na društvenoj mreži Iks (X).

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je konstitutivnu sednicu novog saziva parlamenta za utorak, 17. novembar, sa početkom u 10 časova. Kako je navela, predloženo je šest tačaka dnevnog reda - potvrđivanje mandata, izbor predsednika i potpredsednika Skupštine, generalnog sekretara, radnih tela i stalnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Do izbora predsednika Skupštine, kako je dodala, konstitutivnom sednicom predsedavaće najstariji poslanik, profesor Stojan Radenović sa liste "Ujedinjena Srbija", a sednica će početi potvrđivanjem mandata poslanika.

(Kurir.rs/Beta)

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