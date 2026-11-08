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Pravda na delu ili selektivni obračun sa političkim protivnicima je dilema koju javnost postavlja u poslednjih 10 dana, kada je teško ispratiti ko je sve i zbog čega uhapšen?

Masovna hapšenja u vrhu državnog aparata otvorila su ključno pitanje: svedočimo li istinskom čišćenju institucija ili političkom lovu na veštice?

Detaljnije o ovim temama za emisiju "Puls Srbije vikend", koju vodi Kruna Una Mitrović, govorili su Jelena Spasić, novinarka Kurira, penzionisani pukovnik MUP-a Milan Milović, Kristina Pavlović, advokat i Đorđe Ćirić, advokat.

Podsetimo, jutros oko 7.25 časova na auto-putu A3 u Hrvatskoj, neposredno nakon čvora Ivanić Grad, prevrnuo se autobus "Niš ekspresa" koji je saobraćao na redovnoj liniji Niš-Zagreb. U nesreći su poginule dve osobe, dok je 33 putnika povređeno - šestoro je zadobilo teške, a 27 lakše povrede. Povređeni su zbrinuti u zagrebačkim bolnicama, a okolnosti nesreće još se utvrđuju. Detaljnije o ovoj nesreći govorila je Spasić:

- Prema informacijama koje su se u poslednjih sat ili dva pojavile u hrvatskim medijima, kao i na osnovu svedočenja putnika iz autobusa, sumnja se da je uzrok nesreće umor vozača. Jedan od putnika izjavio je da su se vozači neposredno pre nesreće smenjivali za volanom, zbog čega putnici sumnjaju da je vozač koji je preuzeo upravljanje autobusom zaspao. Isti putnik naveo je da su putnici putovali iz različitih razloga - neki zbog posla, a neki kako bi posetili prijatelje ili porodicu u Zagrebu. Zbrinjavanje povređenih je u toku. Prema poslednjim informacijama, porodice nastradalih krenule su ka Zagrebu, gde im je obezbeđena i psihološka pomoć.

Kako je voditeljka podsetila, tokom jedne nedelje uhapšeno je 18 policajaca, kao i dva visoka funkcionera. Među njima su komandant SAJ-a, načelnik Uprave kriminalističke policije, direktor Posebne pritvorske jedinice, upravnik Zabele, vlasnik Alta banke i direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

- Moj stav je da, kada pogledamo sva ova hapšenja, odnosno koja lica su u pitanju i za koja dela se terete, treba postaviti pitanje da li je reč o ranijim krivičnim prijavama i slučajevima koji su se već pojavljivali u javnosti. Ipak, najinteresantnije pitanje jeste - zašto baš sada? Zašto se na tome nije radilo ranije, pre izbora? Da li je neko sprečavao da se postupa po tim krivičnim prijavama? To je veoma važno pitanje, jer ukoliko je neko zaista sprečavao postupanje, službena lica koja sada rade na ovim slučajevima trebalo bi jasno da imenuju ko je to činio. I ta osoba bi trebalo da bude obuhvaćena posebnim postupkom, odnosno istragom - rekla je Pavlović.

Foto: Kurir Televizija

Hapšenje Davora Macure i dalje pod lupom javnosti

Govoreći o uništavanju dokumentacije i hapšenju Davora Macure, ukazala je na oprečne informacije i istakla da će tek pravosnažne presude pokazati da li je nečija krivica zaista utvrđena.

- Kada je reč o uništavanju dokumentacije, i sama sam, kao i svi mi, gledala te snimke. Međutim, i tu postoje oprečne informacije - da li je reč o dokazima ili o redovnom uništavanju dokumentacije koja je višak i predviđena je za otpis? U svakom slučaju, biće veoma interesantno pratiti dalji razvoj događaja. Jer, kao što i sami znate, jedno je pokrenuti postupak protiv nekoga i lišiti ga slobode, a sasvim drugo dobiti pravosnažnu osuđujuću presudu i utvrditi nečiju krivicu. Jedina novina je hapšenje Davora Macure. Ipak, i to je nekako bilo očekivano, s obzirom na celu situaciju u vezi sa Alta bankom - kaže ona.

Milović je ocenio da odgovornost za imenovanje rukovodioca bez odgovarajućeg obrazovanja i obuke ne treba tražiti samo u pojedincu već i u sistemu koji je takvo postavljenje omogućio.

- Mi u policiji se svi poznajemo. O tome sam govorio još pre tri-četiri godine, zbog čega sam tada, dok još nisam bio u penziji, imao mnogo problema na poslu. Policajci se međusobno poznaju i znaju kako stvari funkcionišu. Postavlja se pitanje čija je ideja bila da se čovek iz civilnog sektora dovede i postavi za načelnika Uprave kriminalističke policije, uz mogućnost komandovanja nad 10.000 inspektora na teritoriji cele Srbije. Ja tog čoveka lično poznajem i ne smatram da je on kriv. Odgovornost je na zakonskom sistemu koji je takvo postavljenje dozvolio. Ne možete čoveka bez odgovarajućeg obrazovanja i obuke da dovedete i postavite na rukovodeće mesto u jednoj takvoj organizaciji. On je brinuo o bezbednosti 6,5 miliona ljudi. To je nemoguće. Postavlja se pitanje šta će takav čovek u policiji uopšte - istakao je.

Milan Milović Foto: Kurir Televizija

- Zamislite da meni neko ponudi da budem kardiohirurg, a da o kardiohirurgiji znam samo kako da obučem mantil. I svakog dana pacijenti umiru, a niko ne pokreće pitanje odgovornosti. Državni sistem je veoma složen, kao što i sami znate. Ni ja ne mogu da se bavim pravom, kao što ni vi ne možete da se bavite obezbeđenjem i borbom protiv organizovanog kriminala. Sve je veoma jednostavno - svako treba da radi ono za šta se školovao. Bilo je samo pitanje trenutka kada će ga uhapsiti - da li vlada SNS-a, tehnička vlada ili neka buduća vlast. On nije svesno ulazio u prekoračenja ovlašćenja, a zatim i u krivična dela. Nije bio svestan ni šta radi. Treba biti objektivan. Marko Kričak je prethodno bio komandant Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, koja broji 1.300 ljudi. Ko je imao hrabrosti da potpiše rešenje kojim se tom čoveku poverava odgovornost za bezbednost predsednika, svih članova Vlade i državnih objekata? Reč je o čoveku bez odgovarajućeg obrazovanja i praktičnog iskustva, koji je došao iz civilnog sektora. Zaista je bila potrebna velika hrabrost da se donese takva odluka - naveo je Milović.

Ćirić je istakao da bi, ukoliko se utvrdi da je na visoku funkciju u MUP-u postavljeno nestručno lice, odgovornost trebalo da snosi i osoba koja je takvo imenovanje predložila ili odobrila.

- Lično smatram da ovo što je gospodin Milović rekao ima smisla i da je u velikoj meri tačno. Međutim, s druge strane, neko ko dolazi na tako visoko rukovodeće mesto u Ministarstvu unutrašnjih poslova ne mora nužno da bude stručan za svaki segment posla. Ali ukoliko na određenu poziciju postavite nestručno lice, onda bi trebalo da odgovara, ili bar da se izjasni, i onaj ko ga je na to mesto postavio. To se obično radi imenovanjem, potpisivanjem rešenja ili davanjem saglasnosti. Ne postavljate čoveka da čuva pijacu, već mu poveravate funkciju visokog državnog funkcionera - kaže on.

Đorđe Ćirić, advokat Foto: Kurir Televizija

- On mora da prođe određene bezbednosne i stručne provere, ili da se njegova stručnost utvrdi na neki drugi način. Tu su i radno iskustvo i drugi uslovi propisani Zakonom o policiji i odgovarajućim pravilnicima, što gospodin veoma dobro zna. Dakle, s jedne strane, odgovoran je onaj ko je takvog čoveka postavio ukoliko se ispostavi da nije stručan. S druge strane, ukoliko je on postupao suprotno Zakonu o policiji ili nekom drugom zakonu, a naročito ako je izvršio krivična dela, to predstavlja posebno otežavajuću okolnost. Reč je o osobi koja je veoma dobro upoznata sa Krivičnim zakonikom i Zakonikom o krivičnom postupku, odnosno sa propisima čiju je primenu trebalo da obezbeđuje. Jezivo je kada saznate da neko ko treba da štiti zakon zapravo pripada onima koji ga krše, i to na poziciji sa koje bi upravo takvo ponašanje trebalo da sankcioniše, makar u prvom stepenu, odnosno kao neko ko učestvuje u lišavanju drugih lica slobode. Posebno je zabrinjavajuće kada se zakon krši na tako flagrantan način - kaže Ćirić.

"Odgovornost u policiji mora biti individualna"

Spasić je istakla da bi odgovornost trebalo utvrđivati na svakom nivou komandnog lanca, navodeći da je istragom Prvog osnovnog javnog tužilaštva obuhvaćen i Marko Kričak, dok se razlozi zbog kojih su postupci pokrenuti tek sada još mogu samo nagađati.

- Pre svega, mislim da ćemo doći do svakog pojedinca u lancu komandovanja koji snosi određenu vrstu odgovornosti. Naravno, odgovornost mora biti individualna, a ne kolektivna. Uhapšeno je devet pripadnika Uprave kriminalističke policije. Moram da napomenem da je i istragom koju je pokrenulo Prvo osnovno javno tužilaštvo obuhvaćen Marko Kričak. Možda to nije bilo dovoljno jasno, s obzirom na to da se on već nalazi u pritvoru u drugom predmetu, koji se odnosi na slučaj na Senjaku, ali će naknadno biti saslušan i u ovom postupku. O tome zbog čega su postupci pokrenuti tek sada, uključujući i ovaj, možemo samo da nagađamo - navela je Spasić.

Jelena Spasić, novinar Kurira Foto: Kurir Televizija

- Jedino tužilaštvo koje je konkretno obrazložilo zašto postupak ranije nije pokrenut jeste Više javno tužilaštvo u Nišu. Po njegovom nalogu uhapšeno je osam pripadnika UKP-a zbog događaja u Boru. Tužilaštvo je u saopštenju jasno navelo da je istraga pokrenuta tek sada jer je, da se jednostavno izrazim, bilo sabotirano od strane policije. Slali su više urgencija i zahteva, ali na njih niko nije reagovao. Trenutak u kojem su reakcije konačno usledile poklapa se sa ovim brojnim hapšenjima pripadnika policije - za Kurir televiziju, ispričala je Spasić.

02:25 KO JE GODINAMA ŠTITIO ODGOVORNE U POLICIJI? Gosti emisije "Puls Srbije vikend" o hapšenjima policajaca i istrazi koja je obuhvatila i Krička - Zašto baš sada? Izvor: Kurir televizija

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