- Jedinom reprezentativnom strankom srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Jedina osoba koja ima istovetan stav je Aljbin Kurti. Ni on ne želi bilo kakvu saradnju sa Srpskom listom. Svi ostali, čitava međunarodna zajednica, kakva god bila i koliko god nefer odnos imala prema našem narodu na KiM, uvažava Srpsku listu i ima komunikaciju i saradnju sa njima. Razlog je jednostavan – Srpska lista uživa podršku 94% Srba sa KiM (rezultati poslednjih izbora). Ograđivanje Studentske liste od Srpske liste jeste ograđivanje Studentske liste od većine srpskog naroda koji živi u našoj južnoj pokrajini. To takođe znači davanje legitimiteta Aljbinu Kurtiju da nastavi da uništava Srpsku listu i pojačava pritiske na naš narod jer taj narod predstavlja i brani Srpska lista, a ne Nenad Rašić. Ne želite da sarađujete sa dr Zlatanom Elekom ili dr Dragišom Milovićem, ali želite sa Rašićem? Jasno je sada zašto su imali podršku Kurtija na izborima.