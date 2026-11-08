ANA BRNABIĆ ODNOSU STUDENTSKE LISTE I SRPSKE LISTE NA KIM: Na kraju će Srbija pobediti!
Predsednica skupštine u tehničkom mandatu Ana Brnabić poručila je da već treći dan zaredom Studentska lista ponavlja da odbija bilo kakvu saradnju sa Srpskom listom.
- Jedinom reprezentativnom strankom srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Jedina osoba koja ima istovetan stav je Aljbin Kurti. Ni on ne želi bilo kakvu saradnju sa Srpskom listom. Svi ostali, čitava međunarodna zajednica, kakva god bila i koliko god nefer odnos imala prema našem narodu na KiM, uvažava Srpsku listu i ima komunikaciju i saradnju sa njima. Razlog je jednostavan – Srpska lista uživa podršku 94% Srba sa KiM (rezultati poslednjih izbora). Ograđivanje Studentske liste od Srpske liste jeste ograđivanje Studentske liste od većine srpskog naroda koji živi u našoj južnoj pokrajini. To takođe znači davanje legitimiteta Aljbinu Kurtiju da nastavi da uništava Srpsku listu i pojačava pritiske na naš narod jer taj narod predstavlja i brani Srpska lista, a ne Nenad Rašić. Ne želite da sarađujete sa dr Zlatanom Elekom ili dr Dragišom Milovićem, ali želite sa Rašićem? Jasno je sada zašto su imali podršku Kurtija na izborima.
- Ovo je svakako prvi signal koliko će položaj našeg naroda na KiM biti dodatno otežan, jer se neko ko predstavlja zvaničan Beograd ograđuje od onih koji predstavljaju Srbe na KiM. I to su Srbi na KiM znali. Zato je lista Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija ubedljivo pobedila kada se gledaju glasovi našeg naroda sa KiM. Aleksandar Vučić je osvojio 72% glasova Srba sa KiM, dok je Studenstka lista dobila 21%. Sada im sledi osveta Studentske liste, a i čin zahvalnosti koji duguju Aljbinu Kurtiju. Teška vremena su pred našim narodom, ali će, na kraju, Srbija pobediti. Uvek je do sada pobeđivala, pobediće ponovo. Samo hrabro i strpljivo.