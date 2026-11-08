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Najavljeni planovi Studentske liste, od borbe protiv korupcije i reforme države do ekonomskih i spoljnopolitičkih zaokreta, podrazumevaju ozbiljne promene, ali i velika očekivanja.

Sagovornici Kurira upozoravaju da pojedine tačke programa, kad se ukrste, mogu izazvati veću štetu nego korist i smatraju da će njihovo sprovođenje zavisiti od realnih mogućnosti države, novca u budžetu i jasnih procedura odlučivanja.

Nagli potezi su pogubni

Politički analitičar Dragomir Anđelković upozorava za Kurir da Srbiji treba suzbijanje sistemske korupcije, ali da potezi, koji su sadržani u programu Studentske liste, ne treba da budu nagli, jer će u suprotnom puno da nas koštaju.

Dragomir Anđelković, analitičar Foto: Kurir Televizija

- Kao i svaki predizborni program, i ovaj je daleko od realnog i više je skup lepih želja i lepih predloga, namenjen raznim ciljanim grupama. Ali kad se to ukrsti, to je vrlo često nemoguće, pa i kontradiktorno. Program Studentske liste pre svega treba da se svodi na pokretanje pravne države i evolutivnih reformi ekonomije i odlučnu borbu protiv korupcije, ali tako usmerenu da ne napravi haos. Priča o višim porezima se dopada većini građana, ali privrednici koji treba da pune budžet biće oterani i onda će se ti građani u drugom koraku naći u problemu, jer neće biti sredstava ni za ovo što sad imaju. I priče o radnoj nedelji od četiri dana ili većim platama preko noći deluju mi prilično iracionalno. Nije toliko važan neki kafedžija koji je izbegao porez, već šta je uradilo 50 ili 100 najozbiljnijih igrača povezanih sa režimom. Na to treba udariti, a ne paralisati ekonomiju i društvo borbom protiv onih koji nisu od presudnog značaja - naglašava Anđelković.

Slične zamerke on iznosi i po pitanju Kosova i Metohije.

- Kao neko ko se bavi nacionalnim temama, ja sam oduševljen njihovom programom koji kaže: preispitivanje svih dosadašnjih sporazuma, proglašavanje svega što nije u skladu s Ustavom neprimenjivim, i s druge strane, procesuiranje svih koji su doveli do toga. To deluje fenomenalno, ali opet jasno je da bi time potpuno ušli u sukob sa EU i u novu fazu tenzija. Nemoguće je ispraviti sve ono što je Vučić godinama uradio loše oko Kosova, a u krajnjoj liniji, i on je to uradio verovatno ne zato što je hteo, nego zato što je preko Kosova plaćao svoj opstanak na vlasti - zaključuje Anđelković.

Od iluzija se ne živi

Politički filozof Dragoljub Kojčić objašnjava za Kurir zašto je uveren da nacija ne može da živi od iluzija koje nude pobednici izbora.

politički filozof Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

- Pošto sam 1990. godine, na samom početku višestranačja u našoj zemlji, pisao prvi program dobro pamtim da sam i sam bio podvrgnut lepim željama i idealističkom shvatanju politike. Međutim, godine koje su dolazile pokazale su da nacija ne može da živi od iluzija. Te iluzije su se pokazivale i u odnosu prema zahtevima upravljanja društvom i državom, ekonomijom i međunarodnim odnosima, ali isto tako unutar političkih partija nije postojalo razumevanje za odnose unutar samog članstva - upravo zato što su članovi u svom idealizmu zamišljali političke ciljeve na sasvim različit način. Mislim da je slabost Studetske liste i u jednom i u drugom sektoru - ocenjuje Kojčić.

On naglašava da je politika ozbiljna stvar koja obavezuje ne samo vladu kako će da upravlja zemljom nego i vladajuću grupaciju koja mora da ima jedinstvene političke stavove i, što je najvažnije, potpuno definisane procedure odlučivanja.

- A to Studentska lista apsolutno ne poseduje. Poneka od lepih želja možda će i moći da se ostvari, ali samo u onoj meri u kojoj je prethodna vlast ostavila dovoljno para u budžetu. Međutim, pošto politika nije luksuz trošenja para nego umeće da se budžet napuni, vladavila SL trajaće taman toliko koliko su zatekli para u kasi - smatra Kojčić.

A evo šta će biti blavni pravci delovanja buduće vlasti:

BORBA PROTIV KORUPCIJE

Foto: Shutterstock

- formiranje specijalne tužilačke policije i posebnog suda za visoke javne funkcionere

- lustracija bi obuhvatila pojedince koji su zloupotrebili položaj, učestvovali u korupciji ili kršili ljudska prava, Ustav i zakone

- provera rada institucija i odgovornosti za korupciju

- oduzimanje nelegalno stečene imovine i vraćanje nezakonito stečenog novca u budžet

- postavljanje stručnjaka na čelo javnih preduzeća i jača finansijska kontrola

KOSOVO I METOHIJA

- nastavak dijaloga Beograda i Prištine

- preispitivanje svih potpisanih i nepotpisanih dogovora, kao i dosadašnjeg sprovođenja Briselskog i drugih sporazuma

- nema političke saradnje sa Srpskom listom

- nastavlja se finansijska podrška Srbima, ali uz drugačiju kontrolu raspodele novca



SPOLJNA POLITIKA

studentska lista Foto: Dejan Živačević/Tanjug, kirill_makarov/Shutterstock

- očuvanje vojne neutralnosti i mogućnost samostalnog odlučivanja o spoljnopolitičkim pitanjima

- nastavak evropskih integracija, uz insistiranje na očuvanju nacionalnih interesa i samostalnosti u vođenju spoljne politike

- o uvođenju sankcija Rusiji odlučivaće građani na referendumu

- sa Kinom se nastavlja privredna i tehnološka saradnje, uz insistiranje na poštovanju domaćih propisa, zaštiti životne sredine i radničkih prava

- jačanje saradnje sa SAD, posebno u energetici, telekomunikacijama, saobraćaju, veštačkoj inteligenciji i odbrani.



EKONOMIJA

Foto: Shutterstock

- progresivno oporezivanje dohotka: uvođenje više poreskih razreda, tako da se zarade oporezuju u skladu sa visinom primanja

- manje oporezivanje rada, veće oporezivanje imovine

- neoporezivi deo zarade: povećanje sa sadašnjih 23 na 35 odsto prosečne zarade

- ukidanje godišnjeg poreza na dohodak građana i prelazak na mesečne poreske razrede

- osnivanje Razvojne banke Srbije spajanjem Fonda za razvoj i Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza

- protiv privatizacije strateških državnih preduzeća

- svi ugovori koje država potpisuje trebalo bi da budu javni

- revizija posebnih zakona i ugovora koji se odnose na Beograd na vodi, Ekspo 2027 i linijsku infrastrukturu



PENZIJE I PRAVA RADNIKA

Foto: Shutterstock

- četvorodnevna radna nedelja, uz očuvanje pune zarade, za poslodavce koji se dobrovoljno odluče za ovaj model

- skraćivanje maksimalnog trajanja rada na određeno vreme sa 24 na 12 meseci, nakon čega bi zaposleni trebalo da dobije ugovor na neodređeno

- veći dodaci za prekovremeni, noćni rad i rad nedeljom

- usklađivanje penzija dva puta godišnje kako bi penzije redovnije pratile rast cena i zarada

- dodatnih 5 odsto za najniže penzije

- socijalna penzija u visini minimalne poljoprivredne penzije za starije od 65 godina - za građane koji nemaju dovoljno radnog staža ili uopšte nisu ostvarili pravo na penziju

- veća podrška domaćim preduzetnicima i poljoprivrednicima



OBRAZOVANJE

Foto: Shutterstock

- besplatni udžbenici za sve osnovce i srednjoškolce, bez obzira na mesto prebivališta

- besplatno obrazovanje i smanjenje finansijskih prepreka za školovanje

- povećanje plata zaposlenih u prosveti

- modernizacija nastavnih programa, sa većim naglaskom na praktična znanja i kritičko razmišljanje

- departizacija obrazovnih institucija i zaustavljanje političkih pritisaka na državne univerzitete i škole

VOJSKA

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

- povećanje vojnog budžeta sa trenutnih 2,8 na 5 odsto BDP-a

- postepena modernizacija i profesionalizacija Vojske Srbije

- povećanje osnovnih plata profesionalnih vojnika

- subvencionisani stambeni krediti za pripadnike vojske

- dobrovoljno služenje vojnog roka u trajanju od šest meseci, za oko 3.000 ljudi

- veća ulaganja u vojnu opremu i domaću odbrambenu industriju

- ponovno otvaranje istraga o smrtnim slučajevima u vojsci i nezavisna provera mogućih nepravilnosti u proizvodnji i nabavci naoružanja



ENERGETIKA I EKOLOGIJA

Foto: Shutterstock

- EPS ostaje u državnom vlasništvu

- zabrana mini-hidroelektrana koje rečno korito stavljaju u cevi

- Stroža procena uticaja rudarskih projekata na životnu sredinu

- nezavisna revizija projekta Jadar