Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević ocenio je danas da je skandalozna i zastrašujuća izjava predstavnika Studentske liste da neće sarađivati sa Srpskom listom jer je, navodno, Srpska lista kriva za položaj Srba na Kosovu i Metohiji, a ne Aljbin Kurti.

"Juče smo čuli neverovatnu stvar - da je Jugoslav Gašić, predstavnik Studentske liste, rekao da ni po koju cenu neće sarađivati sa Srpskom listom na Kosovu i Metohiji jer je, po njihovim navodima, Srpska lista kriva za položaj Srba na Kosovu i Metohiji, a ne Aljbin Kurti", naveo je Vučević na svom Instagram nalogu.

Vučević je dodao da je poslata veoma opasna poruka time što, kako je rekao, nijedna reč i rečenica nisu upotrebljene protiv Aljbina Kurtija i njegovog zločinačkog režima u Prištini.

"Poslata je poruka koja bi mogla da ukaže šta će suštinski biti politika studentsko-blokaderske liste po pitanju Kosova i Metohije, mislite o tome i videćete šta će nam se sve dešavati, suprotno od onoga što su bila očekivanja većine naroda, koji je mislio da promenama stižu bolje vesti i stvari za Srbiju, posebno po pitanju Kosova i Metohije", rekao je on.

Vučević je ocenio da Srbiji stižu, kako je naveo, samo lošije i teže stvari i dodao "da se plaši da stiže i izdaja".