- To ste vi što ste jahali naše sveštenike, sekli im brade. Udar na Srpsku pravoslavnu crkvu biće veći nego ikada. Njegovu svetost patrijarha srpskog na pravdi Boga razapinju zato što nije želeo da nasedne na njihove trikove. Zar može patrijarh srpski da bude u istom redu sa Jovom Bakićem koji je najavljivao jahanje ljudi? Pa znamo vas, to ste vi što ste jahali naše sveštenike, sekli im brade. Zar mislite da vas ne poznajemo? Vi ste rušili Miloševića zato što je raskrstio s takvom politikom progona Srpske pravoslavne crkve. Mi ćemo našu Srpsku pravoslavnu crkvu kao našu duhovnu majku, kao kuću svih nas braniti od njih zato što je Srpska pravoslavna crkva branila nas i kao narod u onim časovima kada nismo imali državu - rekla je ona.