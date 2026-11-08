Slušaj vest

Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski govorila je na Glavnom odboru te stranke o napadima na Srpsku pravoslavnu crkvu.

- To ste vi što ste jahali naše sveštenike, sekli im brade. Udar na Srpsku pravoslavnu crkvu biće veći nego ikada. Njegovu svetost patrijarha srpskog na pravdi Boga razapinju zato što nije želeo da nasedne na njihove trikove. Zar može patrijarh srpski da bude u istom redu sa Jovom Bakićem koji je najavljivao jahanje ljudi? Pa znamo vas, to ste vi što ste jahali naše sveštenike, sekli im brade. Zar mislite da vas ne poznajemo? Vi ste rušili Miloševića zato što je raskrstio s takvom politikom progona Srpske pravoslavne crkve. Mi ćemo našu Srpsku pravoslavnu crkvu kao našu duhovnu majku, kao kuću svih nas braniti od njih zato što je Srpska pravoslavna crkva branila nas i kao narod u onim časovima kada nismo imali državu - rekla je ona.

Ne propustitePolitika"ZAVETNICI SU DANAS ISTO ŠTO SU BILI PRVOG DANA" Đurđević Stamenkovski: Od danas priprema za predstojeće lokalne i parlamentarne izbore (VIDEO)
Screenshot 2026-11-07 235732.png
PolitikaĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI NA SASTANKU GLAVNOG ODBORA SRPSKE STRANKE ZAVETNICI: Vreme je da ponovo snažno istaknemo svoj politički identitet
Screenshot 2026-11-07 165700.png
PolitikaMILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI NAJAVILA PRIPREMU ZA SLEDEĆE PARLAMENTARNE IZBORE: Ovo stanje nije održivo
Milica Đurđević Stamenkovski
PolitikaĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI O SASTANCIMA STUDENTSKE LISTE SA STRANIM ZVANIČNICIMA: Hoće li nas ubuduće stranci informisati o aktivnostima srpske vlade?
Milica Đurđević