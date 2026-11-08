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Dejan Šoškić, kandidat na Studentskoj listi i Ivanka Popović, bivša rektorka Beogradskog univerziteta imaju najveće šanse da budu na čelu nove Vlade Srbije, pokazuju najnovije prognoze svetske platforme i najveće berze "Polymarket".

Prema toj platformi, Šoškić ima 40 odsto šansi da bude novi premijer, a Popović 36 procenata. Na trećem mestu je Ilija Srdanović sa 10 odsto, prvi na Studentskoj listi sa devet odsto dok se Radomiru Saičiću daje osam procenata šansi.

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Ivanka Popović Foto: Medija Centar Beograd

Zanimljivo da prema Polymarket-u Aleksandar Vučić, nosilac SNS liste koja je izgubila na vanrednim parlamentarnim izborima, i dalje ima određene šanse da bude predsednik nove Vlade Srbije.

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Foto: Printscreen/Polymarket

Na listi potencijalnih premijera još se nalaze i Vladan Đokić, rektor Beogradskog univerziteta i Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u penziji. Obojica imaju po jedan odsto šansi, prema Polymarket-u.

Kurir.rs/Blic

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