U TRKU ZA PREMIJERA SRBIJE UŠLA I POZNATA ŽENA! Najpoznatija svetska berza prognozira ko će biti na čelu nove Vlade: Evo koja imena VODE! (FOTO)
- Dejan Šoškić ima 42 odsto šansi da bude novi premijer Srbije, a Ivanka Popović 38 odsto, prema prognozama platforme Polymarket.
- Na trećem mestu je Ilija Srdanović sa devet odsto, dok Radomiru Saičiću pripada osam procenata šansi.
- Aleksandar Vučić se i dalje vodi kao kandidat za predsednika nove vlade, a Vladan Đokić i Zoran Stojiljković imaju po jedan odsto.
Dejan Šoškić, kandidat na Studentskoj listi i Ivanka Popović, bivša rektorka Beogradskog univerziteta imaju najveće šanse da budu na čelu nove Vlade Srbije, pokazuju najnovije prognoze svetske platforme i najveće berze "Polymarket".
Prema toj platformi, Šoškić ima 40 odsto šansi da bude novi premijer, a Popović 36 procenata. Na trećem mestu je Ilija Srdanović sa 10 odsto, prvi na Studentskoj listi sa devet odsto dok se Radomiru Saičiću daje osam procenata šansi.
Zanimljivo da prema Polymarket-u Aleksandar Vučić, nosilac SNS liste koja je izgubila na vanrednim parlamentarnim izborima, i dalje ima određene šanse da bude predsednik nove Vlade Srbije.
Na listi potencijalnih premijera još se nalaze i Vladan Đokić, rektor Beogradskog univerziteta i Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u penziji. Obojica imaju po jedan odsto šansi, prema Polymarket-u.
Kurir.rs/Blic