- Jer se zataškavalo sve to što se dešavalo na području Kosova i Metohije. Priča o porodici Milinčić iz Samodraže, o majci Danici kojoj su na rukama izdahnuo sin, Danilo, koga su ubili albanski ekstremisti, a pre toga su to učinili i sa njenim ocem i sa njenim mužem, Slavoljubom, koga su ubili kao šumara. Gde ona sahranjuje i oca i supruga i sina, i o tome se ćuti, a presuda albanskim ekstremistima se čita na albanskom jeziku tako da Milinčići čak nisu mogli ni da razumeju na koliko su godina osuđeni počinioci. Moj otac je o tome pisao, pričao, svedočio, bio zbog toga često proganjan i sankcionisan. U Beogradu se o svemu tome tada ćutalo, pod plaštom "Bratstva i jedinstva" - navela je.