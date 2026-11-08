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"Zločini nad našim narodom na Kosovu i Metohiji dešavali se decenijama u senci parola o bratstvu i jedinstvu, u koje su samo Srbi iskreno verovali", izjavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski.

- Jer se zataškavalo sve to što se dešavalo na području Kosova i Metohije. Priča o porodici Milinčić iz Samodraže, o majci Danici kojoj su na rukama izdahnuo sin, Danilo, koga su ubili albanski ekstremisti, a pre toga su to učinili i sa njenim ocem i sa njenim mužem, Slavoljubom, koga su ubili kao šumara. Gde ona sahranjuje i oca i supruga i sina, i o tome se ćuti, a presuda albanskim ekstremistima se čita na albanskom jeziku tako da Milinčići čak nisu mogli ni da razumeju na koliko su godina osuđeni počinioci. Moj otac je o tome pisao, pričao, svedočio, bio zbog toga često proganjan i sankcionisan. U Beogradu se o svemu tome tada ćutalo, pod plaštom "Bratstva i jedinstva" - navela je. 

Kurir.rs

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