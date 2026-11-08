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Nekadašnji guverner Narodne banke Srbije i kandidat za poslanika sa liste "Studentska lista - Studenti pobeduju" Dejan Šoškić kazao je večeras da su se studenti dogovorili ko će obavljati funkciju predsednika Skupštine, a da će njegovo ime objaviti studentski pokret.

"Mi smo u konstantnoj komunikaciji kao budući poslanici, upoznajemo se sa mehanizmom funkcionisanja parlamenta, sa dokumentima koji su nužni da se znaju, uključujući Poslanik o radu, sa praksama koje su bile do sada u našoj zemlji, sa nekim komparativnim mešunaordnim praksama", naveo je Šoškić u emisiji "Utisak nedelje".

Kazao je da će se nakon konstituisanja Parlamenta "stvari početi da ubrzavaju" i da će Parlament kao zakonodavno telo početi da funkcioniše, da će biti formirani skupštinski odbori pa zatim i Vlada Srbije, kao i da će ceo proces biti završen predsedničkim izborima do kraja godine.

"Studenti znaju da ova grupa izabranih ljudi sa studentske liste koja će ući u Parlament, po slovu zakona postaje vlasnik mandata i ona samostalno odlučuje. Mi ćemo ući u jedan normalan politički proces", rekao je Šoškić.