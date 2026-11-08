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Nakon ostavke predsednika Republike, Srbija očekuje vanredne predsedničke izbore, čije održavanje mora da bude usklađeno sa zakonskim rokovima, koji ostavljaju sve manje prostora za odlaganje raspisivanja.

Iako je rok za održavanje izbora jasno definisan, njihovo raspisivanje odvija se u okolnostima paralelnih političkih i institucionalnih procesa, pre svega konstituisanja novog saziva Skupštine i formiranja nove Vlade Srbije. Ti procesi odvijaju se uporedo sa pripremama za izbor novog predsednika Republike

Prema Ustavu Srbije, s obzirom na to da je predsednik Republike podneo ostavku pre isteka mandata, predsednik Narodne skupštine dužan je da raspiše izbore tako da budu održani najkasnije u roku od tri meseca od dana prestanka mandata.

Do izbora novog predsednika Republike, njegove ustavne nadležnosti i dužnosti privremeno preuzima predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, koji u tom periodu obavlja funkciju šefa države. To znači da predsednik parlamenta predstavlja Srbiju, proglašava zakone i obavlja druge poslove iz nadležnosti predsednika Republike, u skladu sa Ustavom i zakonom.

U konkretnom slučaju, krajnji rok za održavanje izbora je 27. decembar, što znači da bi, ukoliko se glasanje održi poslednjeg dana zakonskog roka, odluka o raspisivanju morala da bude doneta najkasnije 27. novembra.

Zakon o izboru predsednika Republike propisuje da od dana raspisivanja izbora do dana glasanja mora da prođe najmanje 30, a najviše 60 dana, što ostavlja prostor da se izbori održe i ranije, ali ne i nakon isteka ustavnog roka.

Budžet zavisi od formiranja nove Vlade

Dinamika formiranja nove Vlade i konstituisanja Skupštine utiče i na usvajanje budžeta za 2027. godinu. Zakonski rok za njegovo donošenje je 20. decembar, a ukoliko se ne ispoštuje, država od početka naredne godine prelazi na privremeno finansiranje.

Iz tehničke Vlade je poručeno da će donošenje budžeta biti pitanje za novu vlast i da, ako se ne usvoji do 20. decembra, sledi odluka o privremenom finansiranju. Privremeno finansiranje omogućava redovno izmirivanje obaveza, uključujući plate i penzije, ali uz zakonska ograničenja u visini rashoda.