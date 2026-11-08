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Kandidat za poslanika sa liste "Studentska lista - Studenti pobeduju" Dejan Šoškić rekao je večeras da će budući poslanici koji budu izabrani sa Studentske liste raditi svoj posao u skladu sa ustavom i zakonom, kao i da će Vlada će imati svoja ovlašćenja.

Na pitanje voditeljke da li će članovi vlade imati autonomiju i nezavisnost u svojim odlukama, ili će morati da se konsultuju ponovo sa studentskim plenumima, odnosno da li kada postanu ministri, premijeri, ko god da to bude, studenti njima poklanjaju poverenje i jasno je da rade ono što ste se dogovorili u času kad su potpisali izjave, Šoškić je rekao:

- Ne, dakle ni poslanici ni članovi vlade. Naravno, program postoji, potpisane su izjave, poslanici rade u skladu sa tim programskim opredeljenjima. Dakle, autonomno, u skladu sa Ustavom i zakonom, kao i svaki drugi parlament, isto će se odnositi i na vladu.

Voditeljka ga je potom upitala da li kandidati na studentskoj listi imaju ovlašćenja da se slože ili ne slože sa tim imenom, ili su tu samo da prihvate ili odbiju funkciju koju im studentska lista ponudi, na šta je Šoškić rekao da je to interaktivan proces.

-  Ako me pitate o tome kako se dolazi do konkretnih predloga, mi smo u konstantnoj komunikaciji sa studentima. Studenti takođe znaju da ova grupa izabranih ljudi sa Studentske liste, koji će ući u parlament, ona po slovu zakona postaje vlasnik mandata i ona samostalno odlučuje. Dakle, mi ćemo ući u jedan normalan politički proces koji krasi sve zemlje u Evropi, sigurno, a i šire, dakle sve uređene zemlje u svetu, gde će poslanici raditi svoj posao u skladu sa ustavom i zakonom. Vlada će imati svoja ovlašćenja - poručio je Šoškić u emisiji "Utisak nedelje".

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