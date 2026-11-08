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Kandidat za poslanika sa liste "Studentska lista - Studenti pobeduju" Dejan Šoškić rekao je večeras da će budući poslanici koji budu izabrani sa Studentske liste raditi svoj posao u skladu sa ustavom i zakonom, kao i da će Vlada će imati svoja ovlašćenja.

Na pitanje voditeljke da li će članovi vlade imati autonomiju i nezavisnost u svojim odlukama, ili će morati da se konsultuju ponovo sa studentskim plenumima, odnosno da li kada postanu ministri, premijeri, ko god da to bude, studenti njima poklanjaju poverenje i jasno je da rade ono što ste se dogovorili u času kad su potpisali izjave, Šoškić je rekao:

- Ne, dakle ni poslanici ni članovi vlade. Naravno, program postoji, potpisane su izjave, poslanici rade u skladu sa tim programskim opredeljenjima. Dakle, autonomno, u skladu sa Ustavom i zakonom, kao i svaki drugi parlament, isto će se odnositi i na vladu.

Voditeljka ga je potom upitala da li kandidati na studentskoj listi imaju ovlašćenja da se slože ili ne slože sa tim imenom, ili su tu samo da prihvate ili odbiju funkciju koju im studentska lista ponudi, na šta je Šoškić rekao da je to interaktivan proces.