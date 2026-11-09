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Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapšen je predsednik opštine Inđija Marko Gašić, zajedno sa još pet osoba, dok se za jednom još traga. Sumnjiče se da su zloupotrebama prilikom javnih nabavki oštetili javno preduzeće Inđija put za gotovo 27 miliona dinara, tako što su omogućili isplatu novca za radove na postavljanju saobraćajne signalizacije koji, kako se sumnja, nisu izvedeni.

Za to vreme, krivično veće Višeg suda odredilo je pritvor načelnicima UKP-a i Službe za suzbijanje kriminala Marku Kričku i Bošku Sekuloviću zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela, odbivši žalbe njihovih branilaca. Takođe, u Višem javnom tužilaštvu u Nišu saslušano je osam policajaca osumnjičenih za ubistvo Dalibora Dragijevića, brata osumnjičenog za ubistvo Danke Ilić, a tužilaštvo je predložilo da im se odredi jednomesečni pritvor.

Specijalni sud Foto: Marko Kranjc

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su analizirali talas hapšenja u našoj državi bili su advokati Nebojša Perović i Nemanja Todorović.

Serija hapšenja

Todorović je komentarisao niz hapšenja koji je usledio nakon 25. oktobra, pa je istakao da ćemo tek videti šta se zapravo tu desilo jer za sada imamo samo privođenja, a to nije nikakva kazna.

- Iskreno, mislim da sve ova hapšenja, nisu slučaji koji su otkrili sada, pa uhapsili. Mislim da su policija i tužilaštvo znali za to, ali da su predmeti bili u fioci. Onog trenutka kada nije bilo političkog pritiska, sve je izašlo napolje, a sada je pušteno da policija i tužilaštvo rade slobodno. Videćemo šta će biti do kraja jer su ovo za sada samo privođenja, privremena mera obezbeđenja, nije to kazna - rekao je Todorović u emisiji "Redakcija".

Sve je šokirala vest kada je direktor RHMZ priveden sa još dvojicom saradnika pod sumnjom da su oprali oko 650.000 evra, pa je Perović rekao da malverzacije sa novcem postoje svuda gde on teče.

- Mutne stvari sa novcem mogu da budu i u kućnom savetu. Tako da to ništa nije iznenađujuće. Što se tiče radnji koje je preuzelo tužilaštvo, moramo napomenuti da pretpostavka nevinosti važi sve do konačne pravosudne presude. Što se tiče hapšenja, mogu samo da ponovim ono što pričam dve godine, a to je da oko 5.000 ljudi treba da bude lišeno slobode u Srbiji zbog korupcije. Ovo nije nikakav talas, već radnje koje su ranije preduzete, u sutšini ova hapšenja sprovodi MUP na čijem je čelu Ivica Dačić, a premijer Đuro Macut. Pre godinu dana je isto bila akcija hapšenja gde je 500 ljudi lišeno slobde na čelu sa gradonačelnicom Niša, tada je 447 ljudi lišeno zbog korupcije, taj broj je veći, od ovog danas. Narod voli taj neki senzacionalizam, pred utakmicu pričamo o pobedama, plasmanu, osvajanju, a vratimo se spuštene glave. Za mene ovo nije ništa posebno. Razjašnjenje u ovoj zemlji tek treba da se desi - smatra Perović.

Posebno se izdvaja slučaj Dalibora Dragijevića, za kojeg smo pre dve godine imali informaciju da je preminuo prirodnom smrću, a sada su se pojavili nalazi da je smrt nastala usled telesnih povreda dok je boravio u policijskoj stanici.

04:05 "OKO 5.000 LJUDI TREBA DA SE UHAPSI ZBOG KORUPCIJE" Advokati analiziraju seriju hapšenja u Srbiji: Svi ovi predmeti su već neko vreme u fioci! Izvor: Kurir televizija

- Ima jedna narodna izreka koja kaže 'nemoj, pa se ne boji'. Istina uvek dođe i ispliva. Postoje pravila po kojima ljudi rade, a onaj koji skrene, neka se pazi i čuva - kratko je rekao Perović.

Umesto nardonih umotvorina, Todorović je promenio atmosferu u studiju kada je rekao da je javnost sve vreme znala o čemu se radi u slučaju nastradalog Dragijevića.

- Iskreno, cela javnost je znala šta se tu desilo. Da li je neko zaista pomislio da je taj čovek preminuo prirodnom smrću u policijskoj stanici? Jednostavno, otkad se to desilo, nemoguće je da sektor unutrašnje kontrole MUP ništa ne preduzme, samo kažu umro je i gotovo. Nemoguće da nije bila interna istraga, da se utvrdi šta i kako. Nikakva istraga nije vođena za to - rekao je Todorović.

Perović se nadovezao na reči kolege, smatrajući da se istraga vodila za ovo, samo da su pojedine stvari tek sada rasvetljene.

- Da nije vođena istraga, ne bi sada lišili slobode nekoga. To znači da su sada razjašnjene neke činjenice, a do sada je sve to, kao što ste rekli gospodine Todoroviću, bilo u fioci. Šta je bilo u fioci i ko je to pokrivao, ja ne znam da li je od tih osmorice neko bio starešina ili slično. Znate, pretpostavka nevinosti postoji čak i sada, trebalo bi da sačekamo rezultate istrage i da li će se optužiti - rekao je Perović.

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