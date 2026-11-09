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Predsednik pokreta PODES Dragan Milić pozvao je studentski pokret da se založi za ukidanje novčanih naknada koje političke partije dobijaju na osnovu broja poslaničkih mandata i da se taj novac preusmeri na lečenje dece obolele od najtežih bolesti.

Milić tvrdi da stranke dobijaju između 6.500 i 7.000 evra mesečno po poslaniku, što, prema njegovoj računici, znači da na godišnjem nivou dobijaju više od 20 miliona evra. Tim povodom oglasio se na društvenoj mreži X.

Milić: Partije dobijaju hiljade evra po poslaniku

- Ono što građani Srbije ne znaju je da političke partije koje imaju poslanike u Skupštini Srbije dobijaju naknadu od neverovatnih 6.500-7.000 evra po poslaniku na mesečnom nivou! Dakle, jedan poslanik u skupštini donosi partiji na čijoj je listi bio gotovo 100.000 evra na godišnjem nivou! Ovaj lopovski lukrativni zakon doneo je još čuveni Mlađan Dinkić - poručio je Milić.

On je naveo da bi, prema toj računici, Studentska lista, ali i lista Srpske napredne stranke, na osnovu osvojenih mandata dobijale oko milion evra mesečno, odnosno više od 10 miliona evra godišnje.

Traži da se novac preusmeri na lečenje dece

Milić je pozvao studentski pokret da se založi za ukidanje, kako je nazvao, partijske privilegije i da se novac koji se izdvaja za finansiranje političkih stranaka preusmeri na lečenje dece.

- Pozivam studentski pokret kao nosioce širokog narodnog pokreta da ukinu ovu partijsku privilegiju i da ovaj novac od preko 20 miliona evra godišnje koji je išao partijama preusmere na lečenje dece koja boluju od najtežih bolesti kako decu ne bismo više lečili SMS porukama... Srbija mora biti država građana, a ne partijska država... - zaključio je Milić na svom profilu na mreži X.