Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić zakazala je konstitutivnu sednicu za 17. novembar, čime će i zvanično početi formiranje novog saziva parlamenta i izbor njegovog rukovodstva. U međuvremenu, pažnju privlače i programski predlozi Studentske liste, koja je do sada predstavila planove za nekoliko važnih oblasti državne politike. Tako se, paralelno sa pripremama za početak rada novog saziva parlamenta, otvara i pitanje kakva rešenja Studentska lista nudi za buduće vođenje države i na koji način će sprovesti najavljene promene.

Na dnevnom redu konstitutivne sednice naći će se šest tačaka, a osim potvrđivanja mandata poslanika, pažnja će biti usmerena na izbor predsednika parlamenta i njegovih saradnika. Do tada će sednicom predsedavati najstariji poslanik, dok će se kroz izbor skupštinskih tela postaviti temelji za funkcionisanje zakonodavne vlasti. Novi saziv tako će dobiti priliku da pokaže kakvi će biti odnosi snaga ali i politička dinamika unutar parlamenta.

Gosti koji su analizirali ove teme za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" bili su Zoran Vuletić, Građanski demokratski forum i dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

Konstitutivna sednica zakazana je za 17. novembar, gde su predviđene velike reforme, od besplatnih udžbenika, povećanja plata u prosveti, do modernizacije nastavnih programa, a Miletić je uživo u programu istakao da bi taj dan trebalo da bude i ranije.

- Narod je rekao svoje, čeka se preuzimanje institucija, sve je prošlo demokratski i to tako treba. Ne bi trebalo da živimo u vakuumu, niti u interregnumu nekih indicija da postoje grupe za pritisak. To ne treba da bude u svesti naših ljudi. Trebalo bi da očuvamo naše institucije, a ukoliko su loše, da ih popravljamo, ali nikako da ih dalje unižavamo. Mislim da će se sve odigrati primereno demokratskim principima, što je pre moguće i da Srbija nastavi dalje - započeo je Miletić, pa se dotakao reformi vezanih za vojsku.

prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

"Podržavam snažnu vojsku i dobre trendove prethodne vlasti u vezi vojne industrije"

Miletić je pozdravio nastavak ulaganja u vojnu industriju i jačanje odbrambenih kapaciteta Srbije, ističući da je snažna vojska važna za zaštitu državnih interesa.

- Što se tiče Vojske Srbije, to je melem za uši, podržavam da imamo snažnu vojsku i da se nastave dobri trendovi prethodne vlasti u vezi vojne industrije, razvojem odbrane, jer u savremenom svetu ko nema toljagu za pojasom snažnu, ne može ni da kaže da ima snažnu državu koja brani svoje interese. Ovo je dobar signal - kaže on.

Vuletić je za Kurir TV komentarisao poruke Ane Brnabić o budućnosti, političkim tenzijama, ali i medijskoj slobodi.

- Brnabić nije baš osoba koja može da se pohvali kriterijumima za davanje takvih ocena imajući u vidu kako je vodila parlament. Brnabić je poslednja osoba koja može da iznese primedbe za medije. Ne samo ona, već i Aleksandar Vučić, Vladanka Malović, Suzana Vasiljević i svi redom. Da komentarišemo izjave Ane Brnabić o slobodi medija jeste besmisleno gubljenje vremena - smatra on.

Zoran Vuletić, Građanski demokratski forum Foto: Kurir Televizija

06:16 ŠTA ČEKA SRBIJU POSLE 17. NOVEMBRA? Stručnjaci o novom sazivu parlamenta i planovima Studentske liste Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs