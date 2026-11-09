Slušaj vest

Poraz koji je na vanrednim parlamentarnim izborima doživela izborna lista Ujedinjena Srbija, čiji je nosilac bio bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić, i dalje je najvažnija tema u Hrvatskoj, važnija čak i od rasta inflacije, nacističkih divljanja Torcide, pa čak i od odlagališta opasnog otpada u Gospiću!

Izborni poraz Vučića bio je najvažnija tema za čak 21,9 posto ispitanika, pokazalo je najnovije istraživanje CRO Demoskopa za hrvatski RTL.

Istraživanje prema kojem je Hrvatima na prvom mestu Vučićev poraz na izborima Foto: Printscreen

Rast domaće inflacija i poskupljenja su tek na drugom mestu ovog istraživanja i to sa procentom od tek 14,3 posto. Slede ulični protesti u više evropskih gradova s 12,4 posto izbora.

Smrt legendarnih hrvatskih muzičara Gorana Barea i Miše Kovača je izbor za temu meseca u 11,9 posto slučajeva.