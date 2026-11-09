Slušaj vest

Poraz koji je na vanrednim parlamentarnim izborima doživela izborna lista Ujedinjena Srbija, čiji je nosilac bio bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić, i dalje je najvažnija tema u Hrvatskoj, važnija čak i od rasta inflacije, nacističkih divljanja Torcide, pa čak i od odlagališta opasnog otpada u Gospiću!

Izborni poraz Vučića bio je najvažnija tema za čak 21,9 posto ispitanika, pokazalo je najnovije istraživanje CRO Demoskopa za hrvatski RTL.

2026-11-09 11_32_47-Istraživanje_ Hrvatima je pad Vučića važniji od poskupljenja i prosvjeda - Index.png
Istraživanje prema kojem je Hrvatima na prvom mestu Vučićev poraz na izborima Foto: Printscreen

Rast domaće inflacija i poskupljenja su tek na drugom mestu ovog istraživanja i to sa procentom od tek 14,3 posto. Slede ulični protesti u više evropskih gradova s 12,4 posto izbora.

Smrt legendarnih hrvatskih muzičara Gorana Barea i Miše Kovača je izbor za temu meseca u 11,9 posto slučajeva.

Nacističko divljanje dela navijača Torcide u Splitu uoči utakice sa holandskim Ajaksom, hapšenje glavnih vinovnika i pretnje novinarima je najvažnija tema za 9,9 ispitanika. Slede dve povezane teme, obe s izborom iznad četiri posto: problemi sa sanacijom ilegalnog otpada u Gospiću (4,7 posto izbora) i protest građana u Koromačnom u Istri protiv spaljivanja otpada u cementari (4,4 posto).

Ne propustitePolitikaVANREDNI PREDSEDNIČKI IZBORI MORAJU DA SE ODRŽE DO 27. DECEMBRA: Evo do kada najkasnije moraju biti raspisani i šta se dešava ako budžet ne bude usvojen
33.jpg
PolitikaVUKŠA DRAGOVIĆ O VUČIĆU: Bolje sa našim ljudima u opoziciji nego sa strancima na vlasti!
Screenshot 2026-11-07 184025.png
Politika"BIĆE ODRŽANI U POTPUNO DRUGAČIJOJ ATMOSFERI" Vučić o pripremama za buduće izbore: Menjaćemo sebe na bolje da bi i Srbiji bilo bolje (VIDEO)
Aleksandar Vucic kolekcija
Politika"ZNAJTE DA NAS UVEK IMA, DA SE DRŽIMO ZAJEDNO" Vučić: Mi smo borci koji imaju srce i više od svega vole svoju Srbiju
Screenshot 2026-11-06 210003.jpg