REZULTATI IZBORA U SRBIJI I DALJE GLAVNA TEMA U HRVATSKOJ! Za više od 21 odsto ispitanika Vučićev poraz važniji od rasta inflacije i divljanja huligana!
Poraz koji je na vanrednim parlamentarnim izborima doživela izborna lista Ujedinjena Srbija, čiji je nosilac bio bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić, i dalje je najvažnija tema u Hrvatskoj, važnija čak i od rasta inflacije, nacističkih divljanja Torcide, pa čak i od odlagališta opasnog otpada u Gospiću!
Izborni poraz Vučića bio je najvažnija tema za čak 21,9 posto ispitanika, pokazalo je najnovije istraživanje CRO Demoskopa za hrvatski RTL.
Rast domaće inflacija i poskupljenja su tek na drugom mestu ovog istraživanja i to sa procentom od tek 14,3 posto. Slede ulični protesti u više evropskih gradova s 12,4 posto izbora.
Smrt legendarnih hrvatskih muzičara Gorana Barea i Miše Kovača je izbor za temu meseca u 11,9 posto slučajeva.
Nacističko divljanje dela navijača Torcide u Splitu uoči utakice sa holandskim Ajaksom, hapšenje glavnih vinovnika i pretnje novinarima je najvažnija tema za 9,9 ispitanika. Slede dve povezane teme, obe s izborom iznad četiri posto: problemi sa sanacijom ilegalnog otpada u Gospiću (4,7 posto izbora) i protest građana u Koromačnom u Istri protiv spaljivanja otpada u cementari (4,4 posto).