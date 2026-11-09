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Ana Brnabić sazvala je prvu sednicu novog saziva Skupštine za 17. novembar u 10.00 časova, sa šest tačaka dnevnog reda i potvrđivanjem mandata na početku. Do izbora novog predsednika sednicom će predsedavati najstariji poslanik Stojan Radenović, a Brnabić je poručila da je važno očuvati javnost i direktne prenose rada parlamenta.

Narodna skupština Republike Srbije Foto: Mitzo/Shutterstock

Gosti "Pulsa Srbije" koji su analizirali šta možemo da očekujemo 17. novembra bili su Ivan Miletić, stručnjak za bezbednost i Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost.

Nova vlada

Miletić je ukazao na specifičnost novog saziva parlamenta, u kojem je prvi put na parlamentarnim izborima pobedila grupa građana, ocenjujući da takva politička situacija donosi neizvesnost i nove izazove.

- Zanimljivo je to što nemamo samo novi parlament, već i potpuno novu situaciju u kojoj većinu nema politička partija. To će biti interesantno ispratiti. Određeni broj ljudi koji predstavlja tu listu, odnosno grupu građana, prvi put je u situaciji da je pobedila na parlamentarnim izborima. Mislim da nas očekuje nešto novo - rekao je Miletić.

Miletić je ocenio da će novi saziv parlamenta doneti drugačiju političku dinamiku jer će dosadašnja vlast preći u opoziciju, dok će parlamentarnu većinu činiti grupa građana koja se ne uklapa u uobičajene stranačke okvire.

03:11 "OPOZICIJA U SRBIJI VIŠE NIJE NEPRODUKTIVNA" Stručnjaci analiziraju šta nas čeka 17. novembra: U parlamentu se dešava nešto nezapamćeno! Izvor: Kurir televizija

- Da budem iskren, nećemo imati onu prethodnu opoziciju koja je bila neproduktivna i za koju je narod pokazao da ne želi takav način funkcionisanja. Imaćemo i vlast koja postaje opozicija, tako da će biti interesantno videti kako će se i oni ponašati iz tog ugla. Naučili smo da imamo političke partije i zato volimo da ih poređamo, što se kaže, kao u apoteci. Međutim, ovo je nešto sasvim novo, pa mi je veoma teško da pronađem primer koji bi bio sličan. Možda je Siriza bila nešto slično, ali je ona u Grčkoj, kada je došla na vlast, ipak predstavljala grupaciju manjih političkih organizacija i sindikata, tako da su postojale određene konture - kaže Miletić.

Kajtez ističe da je opozicija koja kritikuje vlast zdrava za jednu državu, sve dok ne ugrožava samu državu, pa je rekao da sada nastupaju potezi u realnoj politici od strane vladajuće većine.

- Politički život podrazumeva da imamo vladajuće i opozicione, prirodno je da opozicija kritikuje vladajuću većinu, ali ta kritika mora da bude konstruktivna jer je važno da opozicija bude opozicija vlasti, ali nikada državi. Od ove opozicije ne očekujem da će ikada biti opozicija državi. Predizborna kampanja je završena i sada dolazi najteži deo, a to je realno vođenje države. To je pakleno teško, ljudi nemaju predstavu koliko je kompleksno upravljati državom. Mi koji imamo porodicu, znamo koliko je teško rukovoditi njome, a kamoli državom gde ima mnoštvo različitih interesa, očekivanja, želja, pa i različitih naroda, nacija i veroispovesti. Uz to, mi smo u slobodnolebdećem prostoru, naše komšije, EU, velike sile, dakle biće pakleno teško. Realizaciju konkretnih pitanja će pokazati koliko je vladajuća većina kadra da se sa tim nosi i da rešava realne ljudske potrebe, zahteve i nade - rekao je Kajtez.

Kosovo i Metohija

Miletić se dotakao vitalnog pitanja po stanovnike Srbije, pa je analizirao kakav stav će da zauzme Studentska lista povodom južne srpske pokrajine.

Foto: Kosovoonline

- Mislim da su i tokom izborne kampanje jasno dali do znanja da treba funkcionisati po okvirima ustava i zakona. Srpska lista je viđena kao eksponent SNS na Kosovu i Metohiji, a zaista treba izaći iz vaninstitucionalnih upravljanja državom. To je bio jedan od problema SNS, kada su upravljali državom kroz neke regionalne koordinatore njihove stranke, a to je sistem van Ustava Srbije. Tako je delom došlo do koruptivnih pojava. Što se tiče Kosova i svega ostalog, treba se vratiti u okvire ustava i zakona - rekao je Miletić.

Kajtez je odgovorio da li će od Studentske liste nastati političke grupa kako bi valjanije delovale.

- Očekuje se da će biti poslanički klubovi, a poslanički klub ima veću minutažu. Pazite, priroda je da tako veliki sastav neće imati unisono mišljenje o svim pitanja jer su mnogo složena i komplikovana. Samo je u komunizmu bilo da imaju jedno mišljenje. Prvo problematično pitanje za južnu srpsku pokrajinu jeste da li će uspeti da konačno zaživi Zajednica srpskih opština. To će biti test da li njih neko iz Prištine ozbiljno računa. Kada bi to uradili, oni bi obezbedili naredna tri mandata, odnosno tri nova saziva jer bi to bilo neverovatno važno dostignuće koje prethodna vlast nije uspevala. Mislim da od toga neće biti ništa, ali bih zaista voleo da grešim - govori Kajtez.

"Nemojte da opterećujete građane!"

Govoreći o takođe bitnom pitanju po identitet našeg naroda, sankcijama Rusiji, Kajtez je rekao kako narod ne bi trebalo preopterećivati nedoumicama ukoliko je podario poverenje.

- Rusi su moćna diplomatija i država. Ne bi trebalo prebacivati nikakvu odgovornost na građane. Građani su rekli svoje, dobili ste vlast, imate komotnu većinu, nemojte da opterećujete građane svojim nedoumicama, novim deljenjima, aranžmanima, novim trošenjem para. Toliko ima problema sa kojim moraju da se suoče, a imaju mandat, pa neka rade. Ukoliko uvedu sankcije, imaju problem sa gasom, naftom i svim drugim, a ako ne uvedu, imaju probleme sa EU. To je realna politika.

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Kurir.rs

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