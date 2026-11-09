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Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit raško-prizrenski g. Teodosije primio je u manastiru Gračanica predstavnike Studentske liste koji su, svega nekoliko dana po zvaničnom utvrđivanju izbornih rezultata, posetili Kosovo i Metohiju kako bi se neposredno upoznali sa životom našeg naroda i Eparhije raško-prizrenske. U delegaciji su bili kandidati Studentske liste, kao i studenti, među kojima i tri kandidata i studenti sa prostora Kosova i Metohije. Uz mitropolita Teodosija, susretu je prisustvovao arhimandrit Andrej, arhijerejski zamenik i iguman manastira Crna Reka kao i Živojin Rakočević, predsednik Udruženja novinara Srbije i direktor Doma kulture u Gračanici.

Gosti su naglasili da su želeli da rad koji im predstoji započnu posetama Gračanici i Visokim Dečanima, razgovorom sa Mitropolitom i monaštvom i sagledavanjem potreba ljudi koji ovde žive. Izrazili su spremnost da briga o srpskom narodu, zaštita svetinja i prava SPC budu među prioritetima njihovog rada, uz stalnu vezu sa ljudima koji ovde žive i uvažavanje njihovog iskustva i potreba.

Studentska lista razgovarala sam mitropolitom Teodosijem Foto: Instagram/Eparhija raško prizrenska

Mitropolit Teodosije upoznao je goste sa svakodnevnim brigama naših vernika i teškoćama sa kojima se suočava naša Eparhija i verni narod na ovom prostoru. Posebno je ukazao na potrebu da se porodicama omogući da ostanu u svojim domovima, da deca mogu da se školuju, da bolesni imaju dostupno lečenje i da ljudi žive i rade bez straha.

Predstavnici Studentske liste izrazili su spremnost da doprinesu rešavanju ovih pitanja, naročito vodeći računa o porodicama i monaškim zajednicama koje žive u najtežim uslovima. U razgovoru je istaknut značaj istrajne pomoći, pravne sigurnosti i poštovanja dostojanstva svakog čoveka.

Mitropolit Teodosije je naglasio da poseta predstavnika Studentske liste budi istinsku nadu u našem narodu, sveštenstvu i monaštvu, da će se čuti i naš glas i da će problemi sa kojima se suočavamo biti rešavani u punoj saradnji i razumevanju.

Vladika je preneo predstavnicima Studentske liste da Eparhija ostaje duboko posvećena svom narodu i saradnji sa onima koji mogu doprineti njegovom opstanku, dostojanstvu i mirnom životu sa susedima.

- Za naše ljude od posebnog je značaja da znaju da ima ko da sasluša njihove brige i da u nastojanju da ostanu na svojim ognjištima nisu sami - poručio je Mitropolit Teodosije.

Poseta Visokim Dečanima

Na praznik Svetog velikomučenika Dimitrija, predstavnici Studentske liste posetili su manastir Visoki Dečani i učestvovali u Svetoj Liturgiji, na kojoj su se mnogi od njih pričestili. Gosti su se poklonili moštima Svetog kralja Stefana Dečanskog i upoznali sa životom svetinje i njenog bratstva.

Studentska lista u poseti manastiru Visoki Dečani Foto: Instagram/Eparhija raško prizrenska

U nastavku posete Kosovu i Metohiji, posle susreta sa Mitropolitom Teodosijem u Gračanici, gosti su sa igumanom manastira, arhimandritom Savom, i dečanskim monasima vodili otvoren i sadržajan razgovor o izazovima sa kojima se suočavaju manastir i monaške zajednice na prostorima Kosova i Metohije.

Otac Sava je upoznao sagovornike sa dosadašnjim naporima Eparhije da sačuva svoju baštinu i obezbedi trajne uslove za normalan život svetinja i monaških zajednica.

Razgovaralo se o bezbednosti našeg nasleđa, zaštiti crkvene imovine, poštovanju zaštićenih zona, obnovi i održavanju hramova, dolasku vernika i poklonika, kao i o uslovima neophodnim za nesmetan bogoslužbeni i svakodnevni život. Posebna pažnja posvećena je potrebi za sveobuhvatnom i pouzdanom zaštitom prava naših svetinja i monaških zajednica, uz delotvorno angažovanje nadležnih institucija Srbije i međunarodnih predstavnika.

Foto: Instagram/Eparhija raško prizrenska

Iguman je podsetio da su manastiri žive molitvene zajednice koje, pored čuvanja vekovnog nasleđa, predstavljaju važan oslonac narodu. Poverenje koje ljudi imaju u svoju Crkvu obavezuje je da istrajno bude uz porodice, povratnike i sve kojima je pomoć potrebna. Zato zaštita svetinja mora da obuhvati i uslove za život i rad njihovih bratstava i sestrinstava, kako bi mogli da nastave svoju duhovnu i dobrotvornu misiju.