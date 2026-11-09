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Predsednik pokreta "Ljubav, vera, nada" Nemanja Šarović predstavio je danas deklaraciju "Novi društveni dogovor za budućnost Srbije" kao "temelj za okupljanje svih političkih aktera i građana oko ideje odlučnog raskida sa kriminalizovanim sistemom i uspostavljanja slobodne, pravedne i demokratske države".

Potpisnici deklaracije se obavezuju da "nikada, ni pod kojim uslovima, na bilo kom nivou vlasti, neće sarađivati niti ulaziti u koalicije sa Srpskom naprednom strankom, Aleksandrom Vučićem, ili bilo kojom organizacijom koja im je bila saučesnik", saopšteno je iz tog pokreta.

Dokumentom se traži hitno donošenje i striktna primena zakona o neselektivnom ispitivanju porekla imovine svih funkcionera, uz trajno oduzimanje celokupne nelegalno stečene imovine i vraćanje resursa građanima.

"Zaštita ucenjenih građana: Šalje se jasna poruka solidarnosti građanima koje je režim ucenjivao, uz čvrsto obećanje da u novoj Srbiji niko neće biti ponižavan niti prisiljavan na političku poslušnost pod pretnjom gubitka egzistencije", navodi se u deklaraciji.

Zahteva se "oslobađanje institucija i medija" kao i "utvrđivanje odgovornosti medijskih struktura koje su decenijama sejale mržnju i propagandu".

Deklaracijom je predložena "nova politička kultura" koja "umesto jezika agresije i satanizacije političkih protivnika, poziva na stvaranje društva u kojem se uspeh meri znanjem i trudom, a ne partijskom knjižicom".