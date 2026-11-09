Slušaj vest

Kandidat za predsednika Narodne skupštine sa Studentske liste objaviće studentski pokret, a do tada svi fakulteti iznose svoje predloge. Studenti Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu kandidovaće profesora Aleksandra Čupića, poznatog govornika sa studentskih skupova.

Nakon što je odlazeća predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić juče zakazala sednicu za utorak 17. oktobar, najavljeno je i da će Studentska lista objaviti svog kandidata za predsednika ovog tela.

Naime, istog dana je nekadašnji guverner Narodne banke Srbije i kandidat za poslanika sa liste "Studentska lista - Studenti pobeđuju" Dejan Šoškić izjavio da će kandidata za predsednika Skupštine saopštiti studentski pokret.

Do konačne objave, fakulteti daju svoje predloge, a potom sledi glasanje. Prema saznanju Nove, studenti Saobraćajnog fakulteta u Beogradu predložili su da najvišu funkciju u Parlamentu obavlja profesor Aleksandar Čupić.

U dokumentu piše da je "u toku izjašnjavanje plenuma o modalitetu izbora skupštinskih funkcija i sastavljanja Vlade".

- Predlog za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije prof. Aleksandar Čupić - navodi se u dokumentu.

Uz predlog je priložena i njegova radna biografija. Oglasio se i Čupić.

- O kandidatu će se izjasniti studenti kada donesu konačnnu odluku. Nisam upoznat sa predlozima, tako da ne bih mogao da komentarišem pomenutu funkciju. Najbolje da sačekamo studente - rekao je kratko prof. Čupić.

Aleksandar Čupić Foto: Radule Perisic/ATAImages

Doktor nauka i poljoprivrednik

Profesor Aleksandar Čupić je doktor nauka i docent na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem radi duže od dve decenije. Njegov akademski rad vezan je za poštanski saobraćaj, transportne mreže i primenu informacionih tehnologija.

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Projektovanje transportnih mreža primenom evolucionog računarstva: mreža za prenos ekspres poštanskih pošiljaka" odbranio je 25. decembra 2014. godine na ovom fakultetu.

Pored akademske karijere, Čupić se bavi i poljoprivredom. Živi u Sopotu, gde sa porodicom vodi poljoprivredno gazdinstvo, piše Nova.