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Grad Novi Sad je od početka problema nastalih usled stečaja ALTA banke proaktivno angažovan na pronalaženju rešenja, sa ciljem da se obezbedi nesmetano funkcionisanje JKP „Informatika“ i stambenih zajednica, kao korisnika objedinjene naplate, kao i ispunjavanje obaveza prema stambenim zajednicama.

Tim povodom, na inicijativu gradonačelnika Novog Sada Žarka Mićina, u Gradskoj kući održan je sastanak sa predstavnicima JKP „Informatika“ i profesionalnim upravnicima koji zastupaju veći broj stambenih zajednica. Na sastanku se razgovaralo o nastaloj situaciji, mogućim rešenjima i dinamici izmirenja obaveza iz objedinjene naplate prema stambenim zajednicama.

Gradonačelnik i predstavnici JKP „Informatika“ izneli su konkretno rešenje i dinamiku isplate sredstava naplaćenih u ime stambenih zajednica. Objašnjeno je da će isplata, koja je u skladu sa potpisanim ugovorima trebalo da bude realizovana prvog radnog dana u mesecu, ovoga puta biti izvršena sa zakašnjenjem od 20 do 30 dana u odnosu na ugovoreni rok, odnosno u toku tekućeg meseca. Takođe, izneto je da će sva dospela, a neizmirena dugovanja nastala usled stečaja ALTA banke biti u celosti izmirena najkasnije do kraja kalendarske godine.

Grad Novi Sad u punom kapacitetu stoji iza predstavljenog rešenja i preuzima punu odgovornost da se ono realizuje u predočenim rokovima. Gradonačelnik i predstavnici JKP „Informatika“ jasno su izneli dinamiku i način izmirenja obaveza, a Grad će učiniti sve što je u njegovoj nadležnosti da se obećanja data na sastanku ispune.

JKP „Informatika“ će u narednom periodu pozvati i predstavnike ostalih stambenih zajednica, kako profesionalne upravnike, tako i upravnike iz reda stanara, kako bi neposredno bili upoznati sa predstavljenim rešenjem i dinamikom isplate.