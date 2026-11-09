GRADONAČELNIK MIĆIN NAŠAO REŠENJE NAKON PROBLEMA SA ALTA BANKOM Grad i „Informatika“ dogovorili isplate prema stambenim zajednicama
Grad Novi Sad je od početka problema nastalih usled stečaja ALTA banke proaktivno angažovan na pronalaženju rešenja, sa ciljem da se obezbedi nesmetano funkcionisanje JKP „Informatika“ i stambenih zajednica, kao korisnika objedinjene naplate, kao i ispunjavanje obaveza prema stambenim zajednicama.
Tim povodom, na inicijativu gradonačelnika Novog Sada Žarka Mićina, u Gradskoj kući održan je sastanak sa predstavnicima JKP „Informatika“ i profesionalnim upravnicima koji zastupaju veći broj stambenih zajednica. Na sastanku se razgovaralo o nastaloj situaciji, mogućim rešenjima i dinamici izmirenja obaveza iz objedinjene naplate prema stambenim zajednicama.
Gradonačelnik i predstavnici JKP „Informatika“ izneli su konkretno rešenje i dinamiku isplate sredstava naplaćenih u ime stambenih zajednica. Objašnjeno je da će isplata, koja je u skladu sa potpisanim ugovorima trebalo da bude realizovana prvog radnog dana u mesecu, ovoga puta biti izvršena sa zakašnjenjem od 20 do 30 dana u odnosu na ugovoreni rok, odnosno u toku tekućeg meseca. Takođe, izneto je da će sva dospela, a neizmirena dugovanja nastala usled stečaja ALTA banke biti u celosti izmirena najkasnije do kraja kalendarske godine.
Grad Novi Sad u punom kapacitetu stoji iza predstavljenog rešenja i preuzima punu odgovornost da se ono realizuje u predočenim rokovima. Gradonačelnik i predstavnici JKP „Informatika“ jasno su izneli dinamiku i način izmirenja obaveza, a Grad će učiniti sve što je u njegovoj nadležnosti da se obećanja data na sastanku ispune.
JKP „Informatika“ će u narednom periodu pozvati i predstavnike ostalih stambenih zajednica, kako profesionalne upravnike, tako i upravnike iz reda stanara, kako bi neposredno bili upoznati sa predstavljenim rešenjem i dinamikom isplate.
Sastanku su prisustvovali i član Gradskog veća za budžet i finansije Dragan Marinković i direktorka JKP „Informatika“ Gordana Stojsavljević.