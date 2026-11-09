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Nakon zvaničnog proglašenja rezultata vanrednih parlamentarnih izbora, politička scena u Srbiji dobila je novu sliku, potpuno različitu od one u proteklih 14 godina. Srpska napredna stranka, posle gotovo deceniju i po apsolutne dominacije, prešla je u opoziciju, dok njen suštinski lider Aleksandar Vučić jasno stavlja do znanja da izborni poraz ne označava kraj njegove političke aktivnosti, niti odustajanje od daljeg delovanja.

U obraćanju sat i po nakon zatvaranje biračkih mesta, Vučić je dostojanstveno priznao poraz, ali je istovremeno poslao poruku o nastavku rada u novim okolnostima, najavljujući borbu za povratak na vlast. U toj borbi, iskristalisalo se pet stvari za koje on smatra da mu mogu pomoći u nastojanju da napravi novi politički obrt u Srbiji.

Jedni će reći da je ovo naučna fantastika, drugi da je realnost, tek kao čvrsta činjenica stoji da se Vučić i SNS uzdaju u adute za koje smatraju da idu na njihovu vodenicu.

1. LIČNA ODLUČNOST I ODBIJANJE PREDAJE

Politički narativ koji Vučić gradi nakon izbora u potpunosti se oslanja na poruku da predaja nije opcija. Umesto povlačenja s političke scene ili prebacivanja odgovornosti na niže nivoe, on demonstrira izraženu energiju i ličnu spremnost da vodi stranku kroz opoziciono delovanje. Njegova odluka da se ne povuče u političku zavetrinu šalje poruku pristalicama da je reč o privremenom koraku unazad, a ne o trajnom porazu.

Foto: Ilija Ilić

2. BAZA OD 1,73 MILIONA GLASOVA

Prvi i najkonkretniji adut leži u samim izbornim brojkama. Prema zvaničnim i konačnim podacima koje je objavio RIK, za izbornu listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ glasalo je tačno 1.731.323 birača, što je ovoj političkoj grupaciji obezbedilo 103 poslanička mandata u parlamentu. Iako je to 600.000 manje glasova od Studentske liste, svakako je reč o brojci koja nikako nije za potcenjivanje, posebno s obzirom na to da je doskora vladajuća koalicija manje-više očuvala sve glasove koje je dobila na prethodnim izborima.

Foto: Ilija Ilic/Kurir

3. OČUVANJE STRANAČKE STRUKTURE

U političkoj istoriji česta je pojava da nakon gubitka vlasti velike političke partije pretrpe unutrašnje potrese, osipanje članstva, pasivizaciju ili masovne prelaske funkcionera u pobedničke tabore. Međutim, prema dosadašnjim pokazateljima s terena i sednica stranačkih organa, Srpska napredna stranka je uspela da u velikoj meri očuva svoju strukturu i homogenost. Nakon izbora nije usledio vidljiv odliv masovnog članstva niti javno povlačenje ključnih funkcionera. Očuvanje unutrašnje discipline i funkcionalne stranačke mreže na lokalu i republičkom nivou daju Vučiću operativnu mašineriju koja odmah može da deluje sa opozicionih pozicija, bez potrebe za dugotrajnom unutrašnjom konsolidacijom i reformama koje obično prate poražene partije. Na to, naravno, treba dodati i činjenicu da SNS i njegovi koalicioni partneri imaju gotovo kompletnu lokalnu vlast, kao i pokrajinsku vlast u Vojvodini.

Foto: RADE PRELIÆ/FOTO TANJUG

4. SKUPŠTINSKA ARENA KAO POLITIČKI POLIGON

Sa osvojena 103 mandata, opoziciona lista imaće pravo na snažno učešće u svim skupštinskim procesima, a Vučić će i sam uzeti aktivno učešće u parlamentarnim debatama. Kao političar s višedecenijskim parlamentarnim i državničkim iskustvom, on se uzda upravo u direktne duele pred televizijskim kamerama u Skupštini. Planirana strategija očigledno je da se kroz oštre verbalne duele i detaljno poznavanje procedura novoj vladajućoj većini konstantno nameće pritisak.

Foto: tichr/Shutterstock

5. EKONOMSKI REZULTATI

Poslednji, ali izuzetno važan adut na koji se oslanja strategija povratka jesu konkretni ekonomski rezultati ostvareni tokom godina na vlasti. Bez obzira na to šta ko misli o Vučiću i njegovoj politici, čak i protivnici (osim onih najostrašćenijih) priznaju mu, uz sve druge zamerke, učinjeno na poljima izgradnje infrastrukture (posebno auto-putevi, brze saobraćajnice, brze pruge...), privlačenja investitora, obezbeđivanja finansijske stabilnosti i tako dalje. Aleksandar Vučić, bez ikakve sumnje, računa na to da će ovi projekti služiti kao trajni reper uspešnosti njegove politike, te da će građani uočiti razliku ukoliko nova vlast uspori tempo ekonomskog razvoja i investicija.

Foto: Beta