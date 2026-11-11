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Konstitutivna sednica Skupštine Srbije zakazana je za 17. novembar, a očekuje se prvi direktan susret Studentske liste i SNS u parlamentu koji će, kako se pretpostavlja, biti jedan od najpraćenijih događaja u Srbiji u poslednjih nekoliko decenija. Međutim, i dalje je nejasno da li će se održati konsultacije između svih političkih aktera koji će biti u parlamentu, a pre svega između predstavnika stare i nove vlasti, što je uobičajena praksa bila svih prethodnih godina.

Demokratska praksa

Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije pozvala je 8. novembra predstavnike Studentske liste (SL) na dijalog kako bi se pripremili za konstituitivnu sednicu Narodne skupštine.

Ana Brnabić Foto: screenshot Video Plus

- Pozivam, u skladu sa najboljim demokratskim praksama, da to urade tokom naredne nedelje i da se pripremimo za konstituisanje 15. saziva Narodne skupštine. Ukoliko to ne učine, to će svakako biti prvi put da je takav dijalog izostao. Prvi put sada u parlamentarnoj istoriji Srbije niko ko predstavlja novu parlamentarnu većinu nije se javio trenutnim službama Narodne skupštine da se započne dijalog oko toga kako će izgledati prva konstitutivna sednica novog saziva, 15. saziva po redu, koliko će imati potpredsednika Narodna skupština... Zato što to nije nešto što je definisano poslovnikom ili zakonom o Narodnoj skupštini - kazale je Brnabić.

Ona je istakla da je dosadašnja praksa bila da se nakon proglašenja konačnih izbornih rezultata pristupa razgovorima o konstituisanju parlamenta, kao i dogovorima o raspodeli mesta u skupštinskim odborima.

Navela je da je od 2012. godine uvedena praksa da se opoziciji najpre ponudi mogućnost da preuzme vođenje pojedinih skupštinskih odbora, među kojima su bili i Odbor za spoljne poslove i Odbor za evropske integracije.

- To je nešto što je uvek rezultat dijaloga između onih koji su parlamentarna većina i onih koji su opozicija. Uvek je do sada većina nudila potpredsednička mesta opoziciji, različitim opozicionim grupama. U skladu sa tim se odlučivalo da li će biti pet ili šest potpredsednika, uglavnom je tako bilo. Ali o tome treba da se razgovara pre konstitutivne sednice - napomenula je Brnabić.

"Neprimereno"

Studentska lista još nije donela defintivnu odluku da li će najjača opoziciona stranka imati potpredsedničko mesto. Naime, kandidatkinja Studentske liste i profesorka Fakulteta za bezbednost Svetlana Stanarević, upitana da li je postignut dogovor o tome da li će i koliko potpredsedničkih mesta u parlamentu pripasti Srpskoj naprednoj stranci (SNS), navela je da su "dogovori još u toku".

Svetlana Stanarević Foto: Petar Aleksić/Mondo

- Tu se još prave dogovori i, pored najveće opozicione stranke, svakako da tu svoje mesto ili ulogu mogu da imaju i predstavnici manjinskih zajednica. U tom smislu, mislim da će biti zadovoljeni oni osnovni, bazični kriterijumi koji su važni, da se oseti i vidi ta raznolikost i pluralizam i u sastavu samog rukovodstva parlamenta. A to što se gospođa Brnabić poziva na neku dobru praksu, oni za sve vreme svog mandata i 14 godina vladavine zaista nisu poštovali apsolutno nikakve demokratske principe, i sada pozivanje na njih s njihove strane deluje neprimereno - smatra Stanarević.

Ona je dodala da će pravilo o učešću opozicije biti ispoštovano, ali napominje da će se tek kroz predstojeće razgovore i konsultacije definisati tačan obim i srazmera te zastupljenosti.

Vučić: Odvazvaćemo se pozivu na konsultacije u petak

Aleksandar Vučić je na konferenciji za novinare u utorak rekao da je SNS dobio poziv iz Skupštine za petak 13. novembra, za konsultacije kao i da će se tom pozivu odazvati.

Vučić: Sprememo tešku opozicionu borbu Foto: Marko Kranjc

- Dobili smo poziv iz Skupštine za petak za konsultacije. Ne znam da li će vlastodršci doći jer oni upravljaju iz parka i njima su važni plenumi a ne insitucije ove države, ali naša lista će se odazvati pozivu institucija.Sprememo tešku opozicionu borbu i da se polako krene u borbu za vraćanje poverenja građana - kazao je Vučić.