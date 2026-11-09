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Konstitutivna sednica Narodne skupštine zakazana je za 17. novembar i na njoj će biti potvrđeni mandati poslanika, izabrani predsednik i potpredsednik parlamenta, članovi stalnih skupštinskih tela i delegacija u međunarodnim ustanovama, a biće imenovan i generalni sekretar Skupštine.

Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Miloš Bešić rekao je za RTS da je konstitutivna sednica Narodne skupštine po definiciji zamišljena kao rutinska i da je njen cilj da se ustanovi novi saziv parlamenta i da se imenuju predsednik i članovi radnih tela.

- Taj čin je vrlo važan simbolički čin, izbor novih poslanika i skupštinskih tela je, simbolički, prvi stepenik koji Studentska lista treba da preskoči - naveo je Bešić.

Miloš Bešić, profesor FPN Foto: Printscreen

Dodao je da je Studentska lista vodila depersonalizovanu kampanju, a da ovog trenutka politika ulazi u zonu personifikacije.

- Naprosto morate iz te zone gde ništa nije lično da prevedete u jezik realne politike, gde morate da izaberete nekakve realne ljude koji će biti predsednik Skupštine i koji će biti na drugim mestima, generalni sekretar i tako dalje. Mi sad ulazimo u jednu zonu gde će se prvi put građani, naročito oni koji su podržali Studentsku listu, da upoznaju i da prepoznaju personifikovane lidere Studentske liste - istakao je Bešić.

Ocenio je da je to samo početak i da slede predsednički izbori do kraja godine i da je zanimljivo što, za razliku od prethodnog perioda, uopšte ne znamo ko bi mogao da bude kandidat Studentske liste.

"Početak jednog dugog procesa"

Bešić je objasnio da je trenutak uspostavljanja Skupštine samo početak jednog dugog procesa koji ima veliki broj izazova koji su pred predstavnicima nove vlasti i koji mogu biti posmatrani kroz nekoliko nivoa.

- Prvi nivo biće sam rad Skupštine. Ja nemam nikakve sumnje da će taj rad Skupštine, kada je reč o doskorašnjoj vlasti, a od skora opoziciji, oni će biti, rekao bih po svemu čemu smo svedočili, vrlo destruktivni, vrlo agresivni. Mislim da će nastaviti sa tom strategijom osporavanja vlasti i da će nastaviti sa tom vrstom osporavanja puta kojim se zemlja kreće i naravno sve to uz poznat rečnik uvreda kakav smo imali prilike da gledamo - ocenio je Bešić.

Dodao je da smatra da će opozicija biti faktor koji će pokušati da destabilizuje rad Skupštine u meri u kojoj je to moguće i da će vrlo biti interesantno videti kako će predstavnici Studentske liste odgovoriti na sve to, imajući u vidu da nemaju parlamentarno iskustvo. Bešić je istakao da nakon toga sledi ozbiljan posao, pošto je program Studentske liste zapravo jedan ozbiljan sistem uspostavljanja države.

- Reč je o uspostavljanju sistema na način da negirate ono što je bila, faktički, partijska država sa izraženim modelom autoritarne vladavine. U tom poslu biće jako puno izazova i ostaje da vidimo kako će predstavnici Studentske liste rešavati sve te probleme - naveo je Bešić.

Dodao je da nakon toga slede druge stvari koje se tiču unutrašnje i spoljne politike zemlje, ekonomije i načina na koji će institucije i nadležni organi odgovarati na vrlo konkretne izazove, kao što je pitanje NIS-a i stabilnosti kursa dinara.

"Moguće je da će SNS odustati od predsedničkih izbora"

Govoreći o predstojećim predsedničkim izborima, Bešić je naveo je da je moguće da će Srpska napredna stranka odustati od te trke zato što nemaju kandidata i da bi katastrofalno izgubili tu predsedničku trku.

- Oni da su kojim slučajem dobili ove izbore, oni bi imali jako puno problema sa tim predsedničkim izborima. Oni su napravili jedan autoritaran model gde se jedan čovek pita za sve i gde vi nemate nikakvu kadrovsku alternativu za ključne funkcije. Sve i da su dobili ove izbore, na sreću nisu, oni bi imali veliki problem da imaju tog kandidata - rekao je Bešić.

Ocenio je da će njihova strategija biti opstrukcija i ometanje postojeće vlasti i da će oni to činiti proaktivno.

- Oni moraju da uđu u zonu odgovornosti za sve što je činjeno u proteklih 14 godina, ali iz te zone odgovornosti, njihov način delanja neće biti da se brane, oni će napadati, tu nema nikakve sumnje. Napadaće sa nekih metapolitičkih stanovišta. Dakle, namesto da objasne zašto je namešten tender u kojem posao nije obavljen, a bez pogodbe je isplaćen novac, namesto toga njima je mnogo lakše da koriste repertoar optužbi da je to konspiracija koja dolazi iz drugih zemalja - naveo je Bešić.