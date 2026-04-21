Profesor FPN Miloš Bešić, koji je od početka blokada i protesta na strani studenata blokadera, gostovao je na blokaderskoj TV N1 kod Nataše Miljković, gde je govorio o mogućim vanrednim parlamentarnim izborima već na leto 2026, podsećamo - vanrednim izborima na kojima već nekoliko meseci insistiraju studenti blokaderi - i dao ocenu da skori izlazak na birališta nije povoljan za blokaderski front. Ni za studente ni za opoziciju.

Nataša Miljković osvrnula se na Bešićev nedavni intervju u kojem je poteze u politic uporedio sa potezima u šahu

- Vi ste nedavno baš to rekli, da je u politici vrlo važan tajming, da je nekad neki potez pravi, a nekad, ako nije u pravom trenutku, može da bude i fatalan, pa da li bi - samo da ostanemo na tom scenariju letnjih izbora - da li bi to bio na neki način Vučićev gambit? Dakle on žrtvuje vreme, zato što je protivnik neorganizovan, da bi dobio poziciju na vlasti...? - upitala je Miljkovićeva.

- Da, opozicija u ovom trenutku nije najspremnija za izbore, mi ne znamo na koji način, u kom formatu izlaze. Ne znamo kako izgleda ta organizacija studentskog pokreta, ne znamo kako izgleda studentska lista... Nagađamo - odgovorio je profesor Bešić.

On je dodao da se "povećava verovatnoća da će gospodin Đokić biti nosilac te liste", ali da ostaju mnoge druge nepoznanice.

- Ne znamo u kakvim će proporcijama i odnosima opozicija unutar sebe i u odnosu na stduente izaći, dakle imate priču jednu haotičnu. Svaka pojedninačna partija u okviru opozicije ima loš rejting, u javnosti ne baš omiljene lidere. Dakle svi ti elementi vam govore da treba odigrati tu utakmicu, sa stanovišta vlasti, relativno brzo - rekao je Bešić.

Profesor FPN nije prvi koji ističe nespremnost blokadera za izbore koje su sami tražili. Tako je pre samo tri dana niški opozicionar dr Dragan Milić izneo tvrdnje da su mogući termini vanrednih parlamentarnih izbora 5. ili 12. jul, i da za izbore koji bi bili uskoro ni opozicioni blok, a ni studentska lista nisu spremni.

- Niko (nije spreman). Strašno se kasni i to je nedopustivo. Sujeta je i dalje jako izražena i svako zazire od onog drugog. Ne razumem zašto se već nisu organizovali sastanci antirežimske opozicije u cilju definisanja strateškog pristupa izborima i regulisanja tehničkih pitanja, kao što su kontrola izbora, birački spiskovi i slično - rekao je Milić.