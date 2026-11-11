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Bezbednosno informativna agencija oglasila se večeras saopštenjem u kome je navela da su netačni navodi o smeni zamenika direktora BIA.

- Kada je reč o plasiranju neistina i tendencioznih dezinformacija, koje u kontinuitetu traje od strane pojedinih novinara „nedeljnika Radar“, sa očiglednim ciljem uznemirenja javnosti i urušavanja integriteta BIA, a pri čemu isto predstavlja deo smišljenog plana hibridnog napada na celokupan sistem bezbednosti Srbije, obaveštavamo javnost da i poslednja u nizu objava pomenutog „nedeljnika“ ponavlja već utvrđeni obrazac očigledno netačnih i zlonamernih tvrdnji bez ikakvog uporišta u činjenicama - stoji u saopštenju i dodaje:

- Zamenik direktora BIA nije, kako se navodi i „iz pouzdanih izvora“ navodno opisuje, smenjen sa pozicije. Niko od načelnika BIA nije „smenjen uz otkaz ugovora o radu“, kako se jednako „pouzdano saznaje“ u istovetnom tekstu. Baš kao što se u BIA ne sprovode bilo kakve „nezakonite aktivnosti“ na planu uništavanja ili falsifikovanja dokumentacije, a što pomenuti „nedeljnik“ uporno ponavlja u čitavoj seriji neistinitih tekstova. Svi pomenuti, potpuno neutemeljeni navodi, se između ostalog zasnivaju i na opskurnim, senzacionalističkim objavama sa ciljano kreiranih naloga na društvenim mrežama, koji služe kao inicijalne platforme za plasiranje dezinformacija od strane lica čiji je jedini interes da sistem bezbednosti Republike Srbije ne funkcioniše, kao preduslova za sprovođenje nezakonitih aktivnosti.

U saopštenju se dalje navodi da o internim kadrovskim rešenjima u BIA i razlozima za ista Agencija, po zakonu, ne komunicira sa javnošću.

- Neistine o sadržaju i karakteru pojedinih dokumenata, kao i ustanovljena krivična dela počinjena u nezakonitim i tendencioznim medijskim navodima, zvanično su utvrđeni kroz izveštaje koje Agencija redovno dostavlja nadležnim organima. Ništa, pa ni loš pokušaj kreiranja lažne medijske slike o pojedincima, ne može biti zamena za odgovornost pred zakonima Republike Srbije. Naglašavamo još: da BIA apsolutno funkcioniše, u skladu sa svim Ustavnim i zakonskim normama Republike Srbije, kao i da ovakvi napadi, iako imaju za cilj destabilizaciju bezbednosnih prilika, neće uticati na profesionalan rad pripadnika Agencije koji je jasno definisan Zakonom o BIA. Agencija će nastaviti da služi isključivo Republici Srbiji, njenim građanima i samo njenim interesima, bez obzira na sve pritiske i hibridne udare ustanovljenih zastupnika interesa stranih službi i njihovih poslušnika, iza ma koje „profesije“ se skrivali - zaključuje se u saopštenju.

Podsetimo, Radar je danas objavio da je Tomislav Radovanović, zamenik direktora BIA smenjen u utorak uveče i da je to, kako su naveli u tekstu "poslednja u nizu frenetičnih promena i potresa koje su prethodne nedelje zahvatile Bezbednosno informativnu agenciju, posle otkrića i objava Radara o prisluškivanju redakcije, kao i drugih javnih ličnosti".

U Radarovom tekstu je navedeno i da je prethodno je, prema njihovim pouzdanim saznanjima, sa pozicije načelnika Prve uprave, smenjen Miloš Simić, kome je, što je do sada nezabeležen slučaj u istoriji srpske tajne službe, istovremeno napisan i otkaz ugovora o radu!

Prema istim izvorima, Simić je, kako navodi Radar, odbio da se u ranim jutarnjim časovima pojavi u Agenciji po pozivu vodećih ličnosti u BIA, a što je još poraznije za aktuelno rukovodstvo agencije, isto su postupili i Simićevi podređeni iz Prve uprave.