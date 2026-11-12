DOSIJE RTS! Šta se krije iza zahteva za proveru 50 novinara - predstavnici studenata objavili detalje, oglasili se i zaposleni na javnom servisu
- Studentska lista tražila je dosijee 50 sadašnjih i bivših zaposlenih RTS-a, a snimak internog sastanka sa čitanjem imena izazvao je buru u javnosti.
- Deo zaposlenih tvrdi da se novinari stavljaju na političke spiskove i traži objašnjenje rukovodstva, dok Borivoje Uskoković kaže da iz kuće nije otišao nijedan dosije.
- UNS je osudio praksu čitanja spiskova i zatražio odgovore, a Predrag Azdejković je podneo prijavu povereniku zbog zaštite ličnih podataka.
Dosijee 50 sadašnjih i bivših novinara, voditelja i urednika Radio-televizije Srbije tražila je Studentska lista kako bi dobila uvid o karijerama, napredovanju, smenama, imenovanju, pomilovanju i postavljanju. Za taj zahtev javnost Srbije saznala je nakon sto je na društvenim mrežama objavljen snimak sa internog sastanka na RTS-u na kojem je vršilac dužnosti urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković pročitao spisak imena 50 zaposlenih.
„Obrali smo bostan“
- Iz minuta u minut stižu legitimni zahtevi u RTS. Zahtevi stižu od javnosti i Studentske liste, a sve u vezi s odgovornošću bivših rukovodilaca, urednika i novinara. Reč je o pedesetak naših kolega. Pozivaju se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Konsultovao sam se s našim pravnicima i rekli su da moraju da pruže sve informacije. Ja ću odmah na startu pročitati tih pedesetak imena - rekao je Uskoković.
On je dodao da je reč o rukovodstvu i glavnim urednicima televizijskih programskih celina, a zatim pročitao njihova imena. Iz ovoga se da zaključiti, narodski rečeno, da smo obrali bostan, tj. došlo je vreme odgovornosti za sve što je rađeno i za način na koji je rađeno, a što je bilo u suprotnosti sa suštinskom ulogom Javnog servisa - rekao je on na pomenutom snimku.
Legitimni zahtevi
Umesto da zaštiti novinare od političkih pritisaka, Borivoje Uskoković daje legitimitet zahtevima za njihovo dosijeiranje, poručio je deo zaposlenih na RTS-u nakon što je snimak sa internog sastanka postao viralan.
- Njihovi dosijei se traže uz konstataciju da iz minuta u minut u RTS stižu, kako ih naziva, „legitimni zahtevi“. Na taj način sudbine 50 novinara, 50 profesionalnih karijera stavlja se na sto političkih organizacija - naveli su u saopštenju.
Dodali su da to nije učinio političar, stranački funkcioner ili aktivista, već čovek postavljen na čelo Informativnog programa Javnog servisa.
- Nečuveno. Posebno je porazno što se sve ovo događa pod parolom oslobađanja RTS-a. Javni servis se ne oslobađa tako što se novinari stavljaju na spiskove. Sloboda medija se ne uspostavlja dosijeiranjem zaposlenih. Demokratija se ne gradi političkim čistkama - piše u saopštenju zaposlenih koji od rukovodstva RTS-a zahteva da javnosti objasni ko traži dosijee novinara, šta ti zahtevi sadrže, na osnovu kojih propisa se razmatraju, a od Uskokovića zahtevaju odgovornost.
- Jer čovek koji političke zahteve za dosijee svojih kolega predstavlja kao legitimne ne može istovremeno da bude garant njihove profesionalne nezavisnosti. Novinari nisu politički osumnjičenici. A Informativni program nije kancelarija za političku lustraciju - navodi se u saopštenju dela zaposlenih u RTS.
Namera
Tokom dana, oglasio se Borivoje Uskoković, ali ne za RTS, već za agenciju FoNet i izjavio da iz te medijske kuće nisu dostavljeni dosijei 50 sadašnjih i bivših zaposlenih.
- Ništa iz kuće, nikakav dosije nije otišlo ni o jednoj osobi. Moja namera je bila samo da unutar redakcije upoznam sve ljude sa tim kakvi materijali dolaze i šta se traži - rekao je uz ocenu da je reč o legitimnom zahtevu, ali je izrazio lično uverenje da dokumentacija neće biti dostavljena.
Uskoković je dodao i da taj zahtev nije uputila Studentska lista, već Studenti u blokadi, pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.
Nešto kasnije potvrda je stigla sa naloga FDU u blokadi.
- Dana 3. novembra, poslali smo zahtev RTS-u u kom tražimo informacije od javnog značaja. U skladu sa članom 15. stav 4. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, tražilac nije dužan da navede razloge za podnošenje zahteva. U pitanju je administrativna procedura koja ne preti nikome. U pitanju je naše pravo da znamo sve - pravo koje koristimo, a za koje je istekao zakonski rok. RTS nije dostavio zahtevane informacije, nije obavestio o prispeću zahteva niti o tome da li je u zahtevu nešto zakonski neregularno. Umesto toga, započeli su medijsku kampanju u kojoj, kako navode, studenti traže dosijee zaposlenih. Mi ne tražimo ničije privatne podatke. Tražimo javnu istinu o javnom servisu. Vreme je da je RTS isporuči - poručeno je sa naloga, uz fotografije dokumenata na kojima se vide imena 50 zaposlenih.
Prijava
Jedan od 50 „traženih“ je i Predrag Azdejković, član Upravnog odbora RTS-a. On je juče saopštio da je podneo prijavu povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Istovremeno je od rukovodstva RTS-a zatražio da smesta zaustavi svaki oblik zastrašivanja zaposlenih, spreči nezakonitu obradu i dostavljanje ličnih podataka i zaštiti profesionalni integritet i dostojanstvo novinara, urednika i drugih zaposlenih.
- RTS nije ničiji politički plen, a njegovi zaposleni nisu predmet političkih istraga i provera podobnosti. Pozivam sve zaposlene čija su imena javno pročitana da zaštite svoja prava pred nadležnim institucijama i, ukoliko za to postoje zakonski uslovi, pokrenu sudske postupke i zahtevaju naknadu štete. Niko nema pravo da pravi političke dosijee zaposlenih javnog medijskog servisa - poručio je Azdejković u saopštenju.
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević kaže da zabrinjava što se praksa pririsaka i uvreda novinara nastavlja, pa se mediji i novinari označavaju kao politički podobni ili nepodobni, nakon čega postaju mete kampanja diskreditacije, zastrašivanja i ličnih obračuna.
- Jedno je zahtev za odgovornošću, a sasvim drugo hajka, linč i osveta. Za ispitivanje eventualnih zloupotreba postoje nadležni organi, zakoni i propisane procedure - istakao je Antonijević.
Novinarska udruženja
UNS osudio, od NUNS-a ni reči
Udruženje novinara Srbije (UNS) izrazilo je zabrinutost zbog dešavanja u Javnom servisu i zatražilo od Borivoja Uskokovića da odgovori javnosti zašto je čitao spisak imena zaposlenih, a takođe je na zvaničnu imejl adresu medijskog tima Studentske liste poslao pitanja.
- Da li su se obraćali RTS-u pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i tražili „dosijee zaposlenih“, jesu li poslali spisak sa imenima određenog broja zaposlenih i, ako je to tačno, ko je odlučivao o imenima za koja su traženi podaci? UNS je takođe pitao i koja je svrha ovakvog zahteva - kažu u saopštenju i dodaju:
- UNS je danas pre podne dobio nepotpisan odgovor imejlom od medijskog tima Studentske liste u kom nam je prosleđen zahtev koji su nedavno poslali RTS-u, uz napomenu da se tu nalaze odgovori na naša pitanja. UNS konstatuje da zahtev koji je poslat RTS-u nije potpisan kako zakon predviđa od strane fizičkog ili pravnog lica. Takođe, ne sadrži odgovor na to ko je, po kom kriterijumu i zašto pravio ovaj spisak. UNS smatra da je legitimno tražiti informacije o zaposlenima u javnom sektoru, ali da je nedopustivo sačinjavati i iščitavati spiskove, jer ta praksa ne vodi odgovornosti, već zastrašivanju - zaključuje se u saopštenju UNS-a.
S druge strane, Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) do zaključenja ovog broja Kurira nije se oglašavalo o slučaju 50 dosijea zaposlenih na RTS-u. Redakcija Kurira je NUNS-u poslala pitanja u vezi sa ovom slučajem, ali još nismo dobili odgovor.