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Dosijee 50 sadašnjih i bivših novinara, voditelja i urednika Radio-televizije Srbije tražila je Studentska lista kako bi dobila uvid o karijerama, napredovanju, smenama, imenovanju, pomilovanju i postavljanju. Za taj zahtev javnost Srbije saznala je nakon sto je na društvenim mrežama objavljen snimak sa internog sastanka na RTS-u na kojem je vršilac dužnosti urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković pročitao spisak imena 50 zaposlenih.

„Obrali smo bostan“

- Iz minuta u minut stižu legitimni zahtevi u RTS. Zahtevi stižu od javnosti i Studentske liste, a sve u vezi s odgovornošću bivših rukovodilaca, urednika i novinara. Reč je o pedesetak naših kolega. Pozivaju se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Konsultovao sam se s našim pravnicima i rekli su da moraju da pruže sve informacije. Ja ću odmah na startu pročitati tih pedesetak imena - rekao je Uskoković.

Foto: Petar Aleksić/Mondo

On je dodao da je reč o rukovodstvu i glavnim urednicima televizijskih programskih celina, a zatim pročitao njihova imena. Iz ovoga se da zaključiti, narodski rečeno, da smo obrali bostan, tj. došlo je vreme odgovornosti za sve što je rađeno i za način na koji je rađeno, a što je bilo u suprotnosti sa suštinskom ulogom Javnog servisa - rekao je on na pomenutom snimku.

Legitimni zahtevi

Umesto da zaštiti novinare od političkih pritisaka, Borivoje Uskoković daje legitimitet zahtevima za njihovo dosijeiranje, poručio je deo zaposlenih na RTS-u nakon što je snimak sa internog sastanka postao viralan.

- Njihovi dosijei se traže uz konstataciju da iz minuta u minut u RTS stižu, kako ih naziva, „legitimni zahtevi“. Na taj način sudbine 50 novinara, 50 profesionalnih karijera stavlja se na sto političkih organizacija - naveli su u saopštenju.

Dodali su da to nije učinio političar, stranački funkcioner ili aktivista, već čovek postavljen na čelo Informativnog programa Javnog servisa.

- Nečuveno. Posebno je porazno što se sve ovo događa pod parolom oslobađanja RTS-a. Javni servis se ne oslobađa tako što se novinari stavljaju na spiskove. Sloboda medija se ne uspostavlja dosijeiranjem zaposlenih. Demokratija se ne gradi političkim čistkama - piše u saopštenju zaposlenih koji od rukovodstva RTS-a zahteva da javnosti objasni ko traži dosijee novinara, šta ti zahtevi sadrže, na osnovu kojih propisa se razmatraju, a od Uskokovića zahtevaju odgovornost.

- Jer čovek koji političke zahteve za dosijee svojih kolega predstavlja kao legitimne ne može istovremeno da bude garant njihove profesionalne nezavisnosti. Novinari nisu politički osumnjičenici. A Informativni program nije kancelarija za političku lustraciju - navodi se u saopštenju dela zaposlenih u RTS.

Namera

Tokom dana, oglasio se Borivoje Uskoković, ali ne za RTS, već za agenciju FoNet i izjavio da iz te medijske kuće nisu dostavljeni dosijei 50 sadašnjih i bivših zaposlenih.

- Ništa iz kuće, nikakav dosije nije otišlo ni o jednoj osobi. Moja namera je bila samo da unutar redakcije upoznam sve ljude sa tim kakvi materijali dolaze i šta se traži - rekao je uz ocenu da je reč o legitimnom zahtevu, ali je izrazio lično uverenje da dokumentacija neće biti dostavljena.

Uskoković je dodao i da taj zahtev nije uputila Studentska lista, već Studenti u blokadi, pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Nešto kasnije potvrda je stigla sa naloga FDU u blokadi.



- Dana 3. novembra, poslali smo zahtev RTS-u u kom tražimo informacije od javnog značaja. U skladu sa članom 15. stav 4. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, tražilac nije dužan da navede razloge za podnošenje zahteva. U pitanju je administrativna procedura koja ne preti nikome. U pitanju je naše pravo da znamo sve - pravo koje koristimo, a za koje je istekao zakonski rok. RTS nije dostavio zahtevane informacije, nije obavestio o prispeću zahteva niti o tome da li je u zahtevu nešto zakonski neregularno. Umesto toga, započeli su medijsku kampanju u kojoj, kako navode, studenti traže dosijee zaposlenih. Mi ne tražimo ničije privatne podatke. Tražimo javnu istinu o javnom servisu. Vreme je da je RTS isporuči - poručeno je sa naloga, uz fotografije dokumenata na kojima se vide imena 50 zaposlenih.

Prijava

Jedan od 50 „traženih“ je i Predrag Azdejković, član Upravnog odbora RTS-a. On je juče saopštio da je podneo prijavu povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Istovremeno je od rukovodstva RTS-a zatražio da smesta zaustavi svaki oblik zastrašivanja zaposlenih, spreči nezakonitu obradu i dostavljanje ličnih podataka i zaštiti profesionalni integritet i dostojanstvo novinara, urednika i drugih zaposlenih.

- RTS nije ničiji politički plen, a njegovi zaposleni nisu predmet političkih istraga i provera podobnosti. Pozivam sve zaposlene čija su imena javno pročitana da zaštite svoja prava pred nadležnim institucijama i, ukoliko za to postoje zakonski uslovi, pokrenu sudske postupke i zahtevaju naknadu štete. Niko nema pravo da pravi političke dosijee zaposlenih javnog medijskog servisa - poručio je Azdejković u saopštenju.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević kaže da zabrinjava što se praksa pririsaka i uvreda novinara nastavlja, pa se mediji i novinari označavaju kao politički podobni ili nepodobni, nakon čega postaju mete kampanja diskreditacije, zastrašivanja i ličnih obračuna.

- Jedno je zahtev za odgovornošću, a sasvim drugo hajka, linč i osveta. Za ispitivanje eventualnih zloupotreba postoje nadležni organi, zakoni i propisane procedure - istakao je Antonijević.



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