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Lider srpske opozicije Aleksandar Vučić obratio se javno povodom namera da se ukine obavezni vojni rok u trajanju od 75 dana.

Uz jutrošnji snimak na svom Instagram nalogu poručio je sledeće: "Počelo je rastakanje našeg odbrambenog i bezbednosnog sektora. I sve po nalogu stranih obaveštajnih agencija", a potom i rekao:

- Dragi narode, zbog čega sva ova hajka, progoni i sve drugo? Da bi se sakrila prava istina. A prava istina je, mogli ste da sagledate sve u ovih nekoliko poslednjih dana, da se rasturi država Srbija. Da se rasturi njen vojno-odbrambeni bezbednosni sektor.

- Sve glavne uloge u progonu onih koji drugačije misle, onih koji su "čuvali" državu, sve poluge preuzele su nevladine organizacije. I kada pogledate oteti RTS od jutros, i sa svim onim što je govorio izvesni Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, nevladine organizacije, plaćane, spolja, dakle, traže rasformiranje bezbednosno-obaveštajnog sektora.

- Ono što smo mogli posle toga da vidimo je da nam studenti, naši nobelovci, predlažu ukidanje predviđenog vojnog roka od 75 dana, da kasarne ostanu puste, da smo džabe ulagali novac, jer naše kasarne neće videti vojnike.

- I povrh svega, saznali smo od još jednog od njih da neće saradnju sa Izraelom, da neće saradnju sa Kinom, da neće saradnju sa onima koji imaju najmoćnije armije i najmoćnije oružje i oruđe u svetu.

- Na šta vam to liči? Kome predajemo državu, i od koga ćemo to, i kako moći, da se sačuvamo i odbranimo? I podseća li vas to na ono što smo gledali između 2000. i 2012?, zaključio je Vučić.