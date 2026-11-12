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Forum o proširenju Evropske unije - EU forum o proširenju biće održan 15. i 16. novembra u Briselu, na temu "Šira Evropa - jača Evropa", a među govornicima biće i predstavnik Studentske liste, čije ime nije precizirano.

Domaćin foruma je evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

Na samit dolaze moldavska predsednica Maja Sandu, premijer Ukrajine Serhij Korecki, premijer Albanije Edi Rama, premijer Crne Gore Milojko Spajić i premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski.

Forum okuplja predstavnike EU i zemalja kandidata, iz različitih sfera, poput političkih lidera, predstavnika civilnog društva, preduzetnika, umetnika, mladih i političkih eksperata.

Cilj ovogodišnjeg Foruma je da se pozabavi perspektivom proširenja EU u kontekstu geopolitičkih izazova i tektonskih promena i da podstakne sve uključene aktere da nastave sa procesom.

Pred Forum, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen poručila je da je proširenje geopolitički imperativ za EU i dugoročna investicija u mir, stabilnost i bezbednost, ali da je potrebna veća dinamika, jer proširenje zasnovano na zaslugama ne znači sporo, već predvidivo.

Komesarka Marta Kos istakla je da je u proširenju u ovoj godini postignuto više napretka nego u bilo kojoj godini od 2002. i da je vreme da se Unija pripremi za nove članice.

Proširenje nudi priliku da izgradimo snažniju Evropu, koja je sposobna da oblikuje svoju sopstvenu budućnost, navela je Marta Kos.