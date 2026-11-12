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Studenti Visoke građevinsko-geodetske škole u blokadi poručili su da će smeniti novu Vladu Srbije, koju će predložiti Studentska lista, ako ne budu dobro radili svoj posao.

 - Suština preuzimanja vlasti Studentske liste? Ukoliko ne bude radila posao kako treba i nju ćemo da menjamo. Ne menjamo mi vlast, mi menjamo sistem - stoji u tvitu objavljenom na nalogu .

Konstitutivna sednica Skupštine Srbije biće održana 17. novembra sa početkom u 10 sati. Stojan Radenović, univerzitetski profesor matematike u penziji, sa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", sa punih 78 godina je najstariji poslanik i u novom sazivu parlamenta zbog čega će, prema Zakonu o Narodnoj skupštini, predsedavati konstitutivnom sednicom.

 Zakonski rok za formiranje nove Vlade Srbije je 15. februar 2027. godine.

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