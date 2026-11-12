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Iako bi u Beogradu novi, 15. saziv srpskog parlamenta trebalo da se konstituiše 17. novembra, a nova Vlada Srbije još nije ni najavljena, nedavna dvodnevna poseta Kosovu i Metohiji predstavnika Studentske liste, pobednika poslednjih vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, podigla je tenzije u Prištini među strankama kosovskih Albanaca.

To što zvanična Priština, kako tvrde OEBS i Kancelarija za KiM Vlade Srbije, nije dozvolila da se 25. oktobra glasa u južnoj pokrajini, a KPS je sankcionisala svaki vid predizborne kampanje, kao i objašnjenje prištinskog Ministarstva spoljnih poslova i dijaspore da kandidati Studentske liste još nisu zvanično funkcioneri, nije umirilo opoziciju kosovskih Albanaca.

Zamenik predsednika odbora Fadilj Haderđonaj iz Demokratskog saveza Kosova zatražio je objašnjenje o procedurama, nadležnostima i eventualnim dozvolama za posetu. Pojedini prištinski mediji preneli su da ovaj Odbor nije dobio zvanično obaveštenje nadležnih institucija o tome da li je za dolazak predstavnika Studentske liste bilo izdato odobrenje.

Foto: Instagram/Eparhija raško prizrenska

Iz prištinskog Ministarstva spoljnih poslova i dijaspore saopšteno je da za dolazak predstavnika Studentske liste nije bila potrebna dozvola jer oni ne obavljaju zvanične funkcije u institucijama Srbije i da su na Kosovo ušli kao obični građani.

Iako je Studentska lista potvrdila da je na KiM imala samo susrete sa predstavnicima Eparhije raško-prizrenske, u čijem je društvu u Gračanici bio i Živojin Rakočević, direktor Doma kulture i predsednik Udruženja novinara Srbije, albanska opozicija i mediji na albanskom jeziku posetu su stavili u politički kontekst, vezujući je sa izjavama Nenada Rašića, jedinog srpskog ministra u Kurtijevoj vladi.

Foto: Instagram/Eparhija raško prizrenska

"Invazija srpskih pobednika izbora u Beogradu"

Rašićevu najavu promene pristupa Prištine osnivanju zajednice srpskih opština odmah je negiralo Samoopredeljenje, ali u AZBK ona je dovedena u vezu sa "invazijom srpskih pobednika izbora u Beogradu", sa sloganom "Kosovo je Srbija".

AZBK i Demokratska partija Kosova zahtevaju od vlasti u Prištini jasne odgovore o Rašićevim izjavama i dolasku studenata.

Poslanica Pokreta Samoopredeljenje Arbreša Krieziu-Hiseni ocenila je juče da izjava ministra Nenada Rašića, koji je rekao da je Vlada tzv. Kosova spremnija da napravi korak ka formiranju Zajednice opština sa srpskom većinom, nakon političkih promena u Srbiji i pada Aleksandra Vučića, ne predstavlja stav Vlade tzv. Kosova.

Srpsko nacionalno veće: Poseta je ohrabrenje

Srpsko nacionalno veće KiM pozdravilo je vest o poseti Studentske liste KiM kao "ohrabrenje", ali je ukazalo da je, bez obzira na to što ERP nije moguće obići bez susreta sa nadležnim episkopom, ipak izborom sagovornika, među kojima su bili i iguman dečanski arhimandrit Sava (Janjić) i Živojin Rakočević, "prekršen princip da Lista neće sarađivati sa onima koji su šurovali sa režimom Aleksandra Vučića".

Reakcije iz Albanije

Poruke Studentske liste o Kosovu i Metohiji izazvale su reakcije i među političarima u Albaniji. Albanska poslanica Marjana Kočeku pozvala je predstavnike Studentske liste da priznaju nezavisnost Kosova, ocenivši da bi time pokazali političku zrelost.

- Kandidat sa Studentske liste iz Srbije posećuje Kosovo i izjavljuje da je ono deo Srbije. Ako Srbija želi da se demokratizuje, mora jednom zauvek da odustane od svojih pretenzija prema Kosovu i šovinističkih ambicija usmerenih protiv njega. Studentska lista mora da pokaže političku zrelost, promenu narativa i istinski napredak. Prvi korak ka tome jeste priznavanje nezavisnosti Kosova - navela je Kočeku na Iksu.

Na njenu objavu reagovao je bivši košarkaš Vladimir Štimac, koji javno podržava Studentsku listu.

- Morate razumeti da Studentska lista nije izdajnik za razliku od Vučića. Kosovo i Metohija jeste i uvek će biti srpski - poručio je Štimac.