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Aleksandar Vučić reagovao je jutros na izjave Filipa Ubovića, predstavnika Studentskog pokreta i direktora istraživanja Beogradskog centra za bezbedonosnu politiku Predraga Petrovića.

- Počelo je rastakanje našeg odbrambenog i bezbednosnog sektora. I sve po nalogu stranih obaveštajnih agencija - napisao je Aleksandar Vučić na Instagramu.

On je u objavljenom videu upozorio da se radi na tome da se "rasturi država Srbija, da se rasturi njen vojno-odbrambeni bezbednosni sektor".

- Sve glavne uloge u progonu onih koji drugačije misle, onih koji su čuvali državu, sve poluge preuzele su nevladine organizacije. I kada pogledate oteti RTS od jutros, i sa svim onim što je govorio izvesni Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, nevladine organizacije, plaćene spolja, dakle, traže rasformiranje bezbednosno-obaveštajnog sektora.

Ono što smo mogli posle toga da vidimo je da nam studenti, naši nobelovci, predlažu ukidanje predviđenog vojnog roka od 75 dana, da kasarne ostanu puste, da smo džabe ulagali novac, jer naše kasarne neće videti vojnike. I povrh svega, saznali smo od još jednog od njih da neće saradnju sa Izraelom, da neće saradnju sa Kinom, da neće saradnju sa onima koji imaju najmoćnije armije i najmoćnije oružje i oruđe u svetu - rekao je Vučić.

Prethodno je na društvenim mrežama objavljen deo intervjua Filipa Ubovića, studenta FON-a i istaknutog predstavnika Studentske liste, koji je u podkastu Arona Bastanija govorio o odnosu sa Izraelom koji nova vlast u Srbiji treba da uspostavi.

- Ono što se tamo dešava je mrlja na čovečanstvu. I to je zaista čudno. U našem programu piše da ćemo zaustaviti trgovinu oružjem sa Izraelom. Vučić je bio prilično blizak sa Izraelcima i oni su takođe sagradili fabriku dronova, što je nečuveno. To je nešto što mora biti zaustavljeno - rekao je Ubović.

Kada je reč o Predragu Petroviću, direktoru istraživanja Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, kojeg je pomenuo Vučić, Petrović je za RTS govorio o potrebi za temeljnom reformom bezbednosnog sektora. Istakao je da je neophodno ispitati rad službi, njihovu kadrovsku politiku i eventualne neformalne centre uticaja, kao i obezbediti da bezbednosne institucije rade u interesu građana, a ne političkih struktura.

Osvrćući se na navode da je BIA prisluškivala tužioce koji su radili na slučaju pada nadstrešnice, kao i novinare, sindikalce, aktiviste i opozicione predstavnike, Petrović je ocenio da, ukoliko se ti navodi potvrde, postoji ozbiljan problem u načinu na koji je Agencija obavljala svoje zadatke.

Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Foto: RTS Printscreen