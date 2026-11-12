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Žestok verbalni sukob obeležio je emisiju "Redakcija" na Kurir televiziji, u kojoj su gostovali politički analitičar Srđan Barac i predsednik stranke Novo lice Srbije Miloš Parandilović.

Rasprava koja je počela pričom o postizbornim očekivanjima, političkoj budućnosti Srbije i ulozi opozicije ubrzo je prerasla u žestoku razmenu optužbi, ličnih prozivki i uvreda, a tenzije su kulminirale kada je Parandilović počeo da ispituje Baraća o njegovom političkom angažmanu i članstvu u Srpskoj naprednoj stranci.

Parandilović je najpre govorio o odluci da podrži Studentsku listu, ističući da je njegova stranka na neki način žrtvovala sopstveni politički interes kako bi doprinela promeni vlasti. Istovremeno je kritikovao Aleksandra Vučića, tvrdeći da predsednik Srbije i dalje upravlja procesima u zemlji, iako nova vlast još nije formirana.

"Ja sam za tebe doktor nauka", "Jesi li član SNS ili analitičar?"

Pravi verbalni okršaj počeo je kada je Barac, komentarišući Parandilovićeve opaske, aludirao na to da lider Novog lica Srbije ponavlja unapred pripremljene poruke.

- Ostao mu stari spisak šta treba da se priča, stari "message box", nisu napravili novi. Mani se sad ti toga. Ti treba da pričaš šta će da se radi, a ne da ti pričaš - rekao je Barac.

Parandilović mu nije ostao dužan, već ga je upitao ko je on da mu određuje o čemu će govoriti.

- Ko si ti da kažeš meni čime ću ja da pričam? - upitao je Parandilović.

Barać mu je odgovorio:

- Ja sam za tebe doktor nauka!

Foto: Kurir

Ovu rečenicu ponovio je nekoliko puta, dok je Parandilović nastavljao da insistira na tome da Barac objasni u kom svojstvu nastupa u emisijama i zašto se tokom izborne kampanje predstavljao kao politički analitičar.

- Jesi li član Srpske napredne stranke ili analitičar? - pitao je Parandilović.

Barać je najpre nastavio sa prozivkama na račun svog sagovornika, nazivajući ga savetnikom za zapošljavanje, ali je na kraju ipak odgovorio:

- Ja sam Srđan Barać, diplomirani pravnik.

Kada ga je Parandilović ponovo direktno upitao da li je član SNS, Barać je kratko potvrdio:

- Jesam.

To je otvorilo novu rundu rasprave, jer je Parandilović insistirao da je važno da gledaoci znaju da je Barac član vladajuće stranke, a ne samo politički analitičar.

- A što si se predstavljao kao analitičar celu izbornu kampanju? - upitao je Parandilović.

Barać je odgovorio da nema nikakvu izvršnu stranačku funkciju, ali se rasprava tu nije zaustavila.

"Ti si korisni idiot. Parazitiraš na državnim jaslama"

Foto: Kurir

Pale teške reči

U nastavku su pale još teže reči. Parandilović je Barcu poručio da je "trulež koji se skupljao u Centru za društvenu stabilnost" i da više nema gde da parazitira, dok je Barac uzvraćao prozivkama na račun njegovog zaposlenja i političkog angažmana.

- Ti si savetnik za zapošljavanje. I sad ćeš verovatno da se vratiš u Nacionalnu službu za zapošljavanje da savetuješ kako da se zapošljava - dobacio je Barac.

Parandilović mu je odgovorio da je došao da ih "razvlasti do temelja", a zatim ga optužio da je bio samo glasan u parlamentu i da je služio kao "korisni idiot".

- Ti si isto što se kaže korisni idiot u Republičkom parlamentu. Isto tako si bio glasan - rekao je Parandilović.

Foto: Kurir

Barac je uzvratio da je Parandilović "magarac", dok je lider Novog lica Srbije nastavio da ga optužuje da ništa ne radi osim što parazitira.

- Ti ni za šta ne služiš, samo tamo da na platu imaš i da parazitiraš u državnim jaslama - poručio je Parandilović.

Barać mu je uzvratio da ne zna da razgovara, a kada je Parandilović rekao da tek uzima završnicu, usledila je i nova provokacija.

- Hoćeš da uzmeš burnout? – upitao je Barac, aludirajući na temu četvorodnevne radne nedelje o kojoj je prethodno bilo reči.

Potegli i političke biografije, pomenuli Demokratsku stranku

Sukob se nastavio i kada je trebalo da se razgovor privede kraju. Parandilović je tada otvorio pitanje Barceve političke prošlosti, tvrdeći da je bio član Demokratske stranke i da je na izbornoj listi te stranke bio 2008. godine.

- Čoveče, ti si bio član Demokratske stranke. Ti si bio, čoveče, isti bivši režim - rekao je Parandilović.

Barac je uzvratio da se ni on ne stidi svoje političke biografije, dok je Parandilović insistirao da je problem u tome što se predstavlja kao analitičar, a prećutkuje raniji stranački angažman.

- Predstavljaš se kao analitičar, prećutkuješ da si bio član Demokratske stranke, sad hvališ Vučića - rekao je Parandilović.

Foto: Kurir

Barac je, s druge strane, podsetio da je i Parandilović bio na istoj izbornoj listi, a zatim mu poručio da je njegov cilj da bude uz vlast i da "sisa državnu si*u".

U završnici su se ponovo vratili na optužbe o državnim jaslama i političkoj odgovornosti, dok je Barac tvrdio da je došao trenutak za "svođenje na silu", a Parandilović insistirao da Aleksandar i Andrej Vučić moraju da odgovaraju.

Voditeljka je u više navrata pokušavala da vrati razgovor u predviđene vremenske okvire i podsetila goste da je termin emisije već probijen. Ipak, ni to nije zaustavilo međusobne prozivke, pa je emisija završena uz nove opaske i najavu da bi gosti mogli da nastave razgovor u nekom od narednih termina.

02:45 PARANDILOVIĆ: "TI SI KORISNI IDIOT KOJI PARAZITIRA NA DRŽAVNIM JASLAMA"; BARAC: "ZA TEBE SAM DOKTOR NAUKA" Oštar duel u programu Kurira, pale brutalne uvrede Izvor: Kurir televizija

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