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Pored brojnih izazova koji su pred budućom Vladom Srbije su svakako i spoljnoolitički. Nameće se pitanje šta će promena vlasti u Srbiji značiti za odnose sa velikim silama, ali i evropskim integracijama. Prvih signala već ima, pa iako nova vlast u Srbiji još nije ni formirana, iz komšiluka i Brisela već stiže lista uslova koje će Srbija morati da ispuni na putu ka krugu odabranih.

Dok iz Brisela stižu očekivanja da se Beograd jasnije odredi prema Rusiji, a iz Budimpešte poruke podrške Srbiji i nastavku saradnje, dotle Slovenija i Hrvatska najavljuju spuštanje rampe na pregovore dok im se ne predaju tajni arhivi UDBE i JNA. Aljbin Kurti i dalje traži priznanje Kosova, ali i izručenje Milana Radoičića zbog slučaja Banjska.

1/4 Vidi galeriju Evropska unija EU Brisel Foto: OLIVIER HOSLET/EPA, Geert Vanden Wijngaert/AP

Da li se pritisci pojačavaju ili će pretnje regiona ostati u senci umerenog optimizma EU analizirali su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije, Ljiljana Smajlović, novinarka i Zoran Vuletić, iz Građanskog demokratskog foruma.

Da li je još rano ili ipak ima nekih naznaka kako će se buduća vlast ophoditi prema ovim pitanjima, analizirala je u studiju Kurir televizije Smajlović.

- Pošto još nema vlade, pretpostavljam da možemo da sudimo po programu. Spoljnopolitički deo programa sam pažljivo pročitala, a tu je identična spoljna politika Aleksandra Vučića sa jednom razlikom koja je na dnu. Parafaziraću, Srbija kao zemlja koja je preživela genocid, zna šta je stradanje i etnička čišćenja i da nikada neće biti na strani koja klači slabije i mi, pošto znamo šta je genocid, nećemo pomagati Izraelu u sistematskom uništavanju palestinskog naroda. Mislim da je to bitna razlika u odnosu na sve posledice te promene. U početku, pre izbora, to je tumačenja da neće biti fabrika dronova, ali sada kada pričam sa ljudima koji podržavaju SL, a bave se spoljnom politiku, oni mi kažu da neće prodavati oružje sa kojim se deca ubijaju - započela je Smajlović, pa nastavila:

- Ja ne znam da postoji oružje sa kojim se ne ubijaju deca. Srbija ima namensku industriju, a svakako smo ograničeni u tome kome možemo da prodajemo oružje, to nas ograničavaju Amerikanci koji posle 2000. odlučuju kome smemo da prodajemo oružje. Ja bih volela da ga prodajemo kome god možemo jer mi to proizvodimo. Nikakvo oružje se ne proizvodi za pravedne ratove, već za rat i ubijanje i odbranu. To vidim kao osnovnu, zapravo jedinu razliku. Verujem da oni koji su pisali program, a teško je proceniti ko je to, ali mislim da su bili ozbiljni protivljenja sankcija Rusiji. Srbija jeste u teškoj situaciji, pogotovo zbog veto Rusije oko statusa Kosova. Neke sankcije ruskim građanima su već uvedene, iako ne kažem da je zbog toga Alta banka izgubila licencu, ali Rusija nije sankcionisana, ali ruski građani su osetili i oštećeni su situacijom oko Alta banke. Ne tvrdim da su meta te akcije, ali tako se desilo i to je važno, a možda i obradovalo nekoga na Zapadu.

04:35 OVO SU DETALJI PROGRAMA STUDENTSKE LISTE ZA SPOLJNU POLITIKU! Smajlović otkrila: "Neće prodavati oružje sa kojim se deca ubijaju" Izvor: Kurir televizija

Vuletić smatra da je Srbija okupirala politikom Rusije i da naši građani plaćaju loše odluke iz 2008. godine kada je Boris Tadić bio predsednik, a Vojislav Koštunica premijer.

- Nema tu ličnih odnosa. Srbija nije sa Rusijom u ovakvim odnosima unazad 15 godina zato što su lično dobri Vučić, Putin, Lavrov, Vulin... Prosto je Srbija okupirala ruskom politikom, a posebno od 2008. godine kada je čitav državni vrh, sa Koštunicom kao premijerom, Tadićem kao predsednikom, ali Vučićem i Nikolićem kao opozicijom, predali su čitav energetski sistem Rusiji na upravljanje zarad čuvanja da Kosovo uđe u UN. To je bila ogromna politička zabluda, da ne znam da li ljudi mogu da se saberu i da vide koliku cenu plaćamo zbog tih loših odluka - smatra Vuletić.

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