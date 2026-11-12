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Predsednica Skupštine Srbije i v.d. predsednika Republike Ana Brnabić oglasila se danas na mreži X povodom namera Studentske liste za namensku i odbrambenu industriju u Srbiji.

Ona je na ovoj društvenoj mreži napisala sledeće povodom snimka na kojem izjavu daje Filip Ubović.

- Sve najave Studentske liste o njihovim planovima za Srbiju najavljuju apsolutnu katastrofu za našu zemlju, u svakom smislu i svakoj oblasti - za sada ponajviše u privredi i odbrani. Svaki ratni sukob je poraz čovečanstva. Da li to znači da mi nećemo više proizvoditi i izvoziti municiju i naoružanje? Pošto vidimo da plenumi kažu - da, to znači da odmah preko 20.000 ljudi zaposlenih u namenskoj industriji ostaje bez posla. I još mnogo više u onim firmama koje su im kooperanti. A te desetine hiljada ljudi imaju svoje porodice, svoju decu, svoje kredite, planove za budućnost.

- Ovo takođe znači i sunovrat naše sposobnosti da se branimo, kao vojno neutralna zemlja. Ovo je toliko neodgovorno i tako katastrofična izjava da jednostavno mora do srži da zabrine svaku iole racionalnu osobu u ovoj zemlji. Dodatno, fabrika dronova sa Izraelom značila je nova, visoko-kvalifikovana radna mesta, koja se sada neće otvoriti. A značila je i naše dodatne važne odbrambene kapacitete i neverovatnu prednost u odnosu na većinu zemalja u okruženju i šire. Ovo čemu svedočimo je rastakanje Srbije kao suverene, vojno neutralne i jake zemlje, poručila je Brnabić.

Ubović je govorio o saradnji Srbije sa Izraelom i nameri da se zaustavi rad fabrike dronova rekavši da je to "mrlja na čovečnosti".

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