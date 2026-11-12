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Predstavnici Studentske liste saopštili su danas da građani Srbije koji žive na Kosovu imaju pravo na dostojanstven život, što mora biti prioritet države i čitavog društva.

"Za Studentsku listu Kosovo i Metohija nisu politička parola niti sredstvo za prikupljanje političkih poena. To je pitanje istorije, identiteta, odgovornosti i, pre svega, ljudi. Ne želimo politiku velikih obećanja iza kojih ne stoje dela, već politiku koja će početi od stvarnih potreba građana, njihovih prava i uslova u kojima žive", naveli su studenti na svom sajtu.

Dodali su da je poseta Gračanici, Visokim Dečanima i Prizrenu bila prilika da podsete na "značaj očuvanja kulturnog, istorijskog i duhovnog nasleđa", ali i da "posvete pažnju onima koji na Kosovu i Metohiji žive, rade, podižu porodice i nastoje da, uprkos brojnim teškoćama, sačuvaju svoje domove i način života".

"Njihova istrajnost zaslužuje poštovanje, ali poštovanje nije dovoljno. Građanima Republike Srbije koji žive na Kosovu i Metohiji neophodni su sigurnost, institucionalna podrška i konkretna rešenja za probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju. Njihov život i budućnost ne smeju zavisiti od političkih interesa, niti njihovi problemi smeju biti svedeni na temu koja se pominje samo kada je to politički pogodno", kazali su oni.

Foto: Instagram/Eparhija raško prizrenska

Očuvanje svetinja i bezbednost građana

Dodali su da Studentska lista smatra da su očuvanje Srpske pravoslavne crkve, svetinja, kulturnog i nacionalnog identiteta, kao i zaštita prava i bezbednosti građana Srbije na Kosovu, pitanja od najvišeg značaja.

"Svesni smo da se poverenje ne stiče saopštenjima i obećanjima, već delima. Zato naša poseta nije kraj razgovora o Kosovu i Metohiji, već potvrda obaveze da se glas građana koji tamo žive čuje, da se njihovi problemi ne zanemaruju i da njihova budućnost nikada ne bude predmet političke trgovine", piše u saopštenju.

Poseta na Mitrovdan

Predstavnici Studentske liste posetili su Kosovo na Mitrovdan, 8. novembra, kada su se sastali sa mitropolitom raško-prizrenskim Teodosijem i igumanom Visokih Dečana, arhimandritom Savom Janjićem, razgovarajući o položaju srpskog naroda.