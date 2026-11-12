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Posetom Kosovu i Metohiji predstavnici Studentske liste želeli su da demantuju priče da će "izdati, predati pokrajinu", rekla je profesorka Emilija Marković, predstavnica Studentske liste. Ona podseća da program ove grupe podrazumeva preispitivanje Briselskog sporazuma, a da je glavni cilj pomoći tamošnjem narodu. Navela je i da će biti postavljeni rukovodioci različitih srpskih institucija.

Podsetimo, predstavnici Studentske liste posetili su Kosovo i Metohiju. Tom prilikom obišli su manastire Srpske pravoslavne crkve i sastali se sa mitropolitom Raško-prizrenskim Teodosijem. Poseta je izazvala brojne negativne reakcije u Prištini, uključujući optužbe o "invaziji srpskih pobednika" i zahteve da kosovske institucije objasne ko im je dozvolio ulazak.

Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore pojasnilo je da predstavnici Studentske liste nisu boravili u svojstvu zvaničnika, već kao građani.

Kosovski premijer Aljbin Kurti tražio je nedavno od novog rukovodstva da Srbija prizna nezavisnost Kosova i izruči Milana Radoičića.

Emilija Marković sa Studentske liste, inače profesorka na Fakultetu u Leposaviću, dodaje da je ovo bila poseta i manastiru Visoki Dečani, na poziv igumana Save Janjića.

"Nakon toga smo otišli u Prizren, gde smo posetili Bogorodicu Ljevišku i Bogosloviju u Prizrenu. Poseta je suštinski inicirana našom željom da pokažemo stvarnu zainteresovanost za problem Kosova i Metohije, jer je to praktično prva poseta od momenta kada su proglašeni konačni rezultati izbora. Sa druge strane, na Kosovu i Metohiji su se proširile glasine kako ćemo mi 'izdati' Kosovo, predati ga, kako će prestati finansiranje i hteli smo da na ovaj način to demantujemo, jer to zaista neće biti tako", istakla je ona.

"Razgovor, ali na novim osnovama"

Dodala je da su razgovori sa stanovništvom južne pokrajine bili jako dugi, te da su dobili mnogo informacija o tome u kakvom se stanju nalaze i narod i SPC na Kosovu i Metohiji, koje će im biti polazna osnova za dalje planove.

Komentarišući reakcije iz Prištine, ona kaže da su one rezultat sukoba koji tamo postoji između pozicije i opozicije.

"Mislim da je put koji nas čeka put ozbiljnih razgovora sa predstavnicima međunarodne zajednice, uz njihovo posredovanje u razgovorima između Beograda i Prištine. Ali ti razgovori ovoga puta moraju krenuti sa nekih drugih osnova. Sam studentski program je prejudicirao neke stvari, a to je da polazna osnova ipak mora biti Ustav Republike Srbije i osnovni principi međunarodnog prava", kazala je.

Ukoliko im, kada postanu zvaničnici, Priština više ne dozvoli da posete Kosovo, Markovićeva kaže da će kanali komunikacije sa narodom postojati.

"Suštinska stvar jeste kako pomoći našem narodu. A za to možemo da delujemo i direktno i iz Beograda. Ponavljam ponovo: može da se desi da nam neće biti dozvoljen ulazak. Ali onda će to opet biti deo razgovora sa međunarodnom zajednicom", navela je ona.

Briselski sporazum - revizije

Upitana da li će Studentska lista ostati posvećena obavezama koje su preuzete u Briselskim i Briselsko-ohridskim sporazumom, Markovićeva odgovara da program Studentske liste podrazumeva da se od strane Ustavnog suda preispita pre svega Briselski sporazum, a onda sve što je iz njega proizašlo.

"Mi još nismo uspostavili efektivnu vlast i mi ne znamo šta je tačno potpisano. Ali u okviru onoga što budemo pronašli da jeste dogovoreno ili potpisano - tražićemo mogućnosti: gde i kako možemo da delujemo, šta je eventualno podložno reviziji, ali pre svega, insistiramo na poštovanju Ustava i zakonitosti Republike Srbije", istakla je.

Foto: Instagram/Eparhija raško prizrenska

"I Srpskoj listi će, u novonastoloj situaciji, biti u interesu da radi za dobro srpskog naroda"

Studentska lista je ranije rekla da neće biti saradnje sa Srpskom listom.

Markovićeva kaže da je to stav Studentske liste.

"Ako uzmete osnovne postulate - poštovanje Ustava i zakona - to apsolutno seče svaku mogućnost saradnje sa Srpskom listom. Srpska lista je daleko prevazišla sve okvire Ustava Republike Srbije. Srpska lista je bila eksponent Srpske napredne stranke i nikada i ničim nije ukazala Beogradu koje mogu biti posledice potpisanih sporazuma", navela je

Sve je to, kako dodaje, dovelo do toga da je situacija u narodu veoma teška, da je mnogo ljudi iseljeno - mnogi i iz ekonomskih razloga, odnosno zbog nemogućnosti da pronađu posao.

"A opet čujete i da bi se mnogi i vratili, pod uslovima da tamo mogu da opstanu", navela je ona.

Srpska lista ipak drži opštine sa srpskom većinom i poslanike u Skupštini Kosova.

Upitana šta bi radili u kriznim situacijama, ako bi Priština donela odluke koje utiču na život Srba, Markovićeva kaže da oni nemaju potrebu za direktnom komunikacijom sa Srpskom listom.

"Biće postavljeni rukovodioci različitih srpskih institucija na Kosovu i Metohiji, i oni će biti na lokalnom nivou saradnje. Srpska lista ima devet svojih poslanika u prištinskom parlamentu. Međutim, u novonastaloj situaciji, mislimo da će u najboljem interesu same Srpske liste biti da radi u najboljem interesu Srba koji žive na Kosovu", zaključila je ona.