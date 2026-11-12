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Da li se novoj vlasti prebrzo nameće teret određivanja geopolitike, bez obzira da li je reč o regionu ili globalnim pitanjima. I dalje se koriste narativi da je Srbija, bez obzira na promene, pred ultimatumima Evropske unije, tu je i hladnokrvno strpljenje Moskve koja čeka formairanje nove vlade, a ne treba zaboraviti ni političkie ciljeve susednih država.

Foto: Kosovo online Youtube Printsceen

Gosti "Pulsa Srbije" koji su sumirali šta možemo da očekujemo od Studentske liste po pitanju unutrašnje i spoljne politike bili su Ljuba Đurić, iz Centra za nacionalnu politiku i Robert Čoban, predsednik Kolor pres grupe.

Đurić je komentarisao da li bi pre geopolitičkih pitanja, Studentska lista trebalo da se pozabavi unutrašnjim pitanjia, poput vladavine prava i slobode medija.

- Preko te platforme je Studentska lista primarno došla. U prvi plan su isticali borbu protiv korupcije, uspostavljanju vladavine prava i rad institucija. U drugom planu su bila spoljnopoltiička pitanja. Uglavnom je spoljna poltika bila reakcija, odnosno odgovori na optužbe poput priznavanja Kosova. Spoljna politika se svakako ne može pauzirati dok se reformišu unutrašnja pitanja, ali će svakako ona biti primarna. Teško je pretpostaviti njihov spoljnopoltički pravac jer je Studentska lista po tom pitanju podeljena, odnosno heterogena. Trebaće ozbiljan napor da se nešto usaglasi, a mislim da će odlagati ta pitanja kako bi sprovodili unutrašnje reforme. Najmanje im trenutno treba da se podele oko stvari koje nisu prioritet. Naravno, imaćemo maksimalnu saradnju sa EU jer to više nije pitanje politike, već realnosti. Imaćemo saradnju sa svim relevantnim svetskim centrima, svi ih imaju i mi nećemo biti izuzetak - rekao je Đurić.

Čoban je diskutovao o predlogu određenih predstavnika iz Studentske liste da bi građani na referendumu trebalo da odlučuju o najtežim pitanjima za budućnost zemlje.

- Jako je važno da Studentska lista koja je ubedljivo pobedila ne duguje svoju pobedu ni EU, niti SAD, za razliku od aktera petooktobarskih promena. Čak bih rekao da su uprkos EU odneli pobedu jer je Unija na momente bila blagonaklona prema odlazećoj vlasti, a tako smo videli i SAD. Samim tim, Studentska lista će biti rasterećena te vrste obaveze, iako se tvrdilo da je obojena revolucija, ali je jasno da su došli na vlast ogromnom razlikom na izborima. Ne vidim razlog za velike promene. Što se regiona tiče, tu će doći do relaksacije odnosa, iako je već sada relaksacija na nivou. U jednom momentu smo imali zategnute odnose sa Hrvatskom, BiH, Crnom Gorom, potom sa srpskim Kosovom, odnosno vladom u Prištini, ali i u Budimpešti. Praktično smo imali dobre odnose sa S. Makedonijom i onako sa Rumunijom i Bugarskom. Sada očekujem relaksaciju svih ovih odnosa - rekao je Čoban.

03:36 "STUDENTSKA LISTA NE DUGUJE POBEDU EU ILI AMERICI" Stručnjaci bez dileme: Doći će do ozbiljne promene odnosa u regionu Balkana! Izvor: Kurir televizija

Govoreći o odnosima u regionu, Đurić smatra da su varnice između Srbije i Crne Gore veštački implementirane i da zavidan broj stanovnika obe države deli rodbinske veze.

- Pomenuli ste Crnu Goru, a taj sukob je bio potpuno veštački indukovan, nije bilo osnova za bilo kakvo delovanje prema Crnoj Gori. Veliki broj ljudi u Srbiji i Crnoj Gori su krvno, rodbinski povezani, pa je govoriti o sukobu, a ne govorim o ratu, već razmericama, je jedna apsurdna teza. Najviše se upire prstom u Hrvatsku, to je tradicionalno odnos koji nas zanima. Smatram da ne bi trebalo da bude nijedan ekstrem, ako nismo najbolji prijatelji, ne moramo da budemo ni najveći neprijatelji. Korektan odnos je sasvim očekivam. Mi i imamo korektan odnos, naša nafta dolazi kroz Janaf i moramo da imamo dobar odnos sa Hrvatskom, ne moramo da uzimamo emotivni deo. Veliki broj sezonski radi u Hrvatskoj, veliki broj ljudi je imao imovinu tamo, pa moramo da sarađujemo sa njima i da pregovaramo ako želimo u EU. Hrvati će imati zahteve prema nama. Ne znači da moramo da prihvatimo svaki, ali što bolji odnos imamo, to su ti zahtevi blaži - rekao je Đurić.

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Kurir.rs

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