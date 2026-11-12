DA LI JE SUZA NA BALKONU BILA DOVOLJNA...

DA LI JE SUZA NA BALKONU BILA DOVOLJNA...

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Voditelj Ivan Ivanović oštro je reagovao na zahtev Studentske liste za uvidom u radne dosijee 50 zaposlenih na Radio-televiziji Srbije (RTS), javno dovodeći u pitanje kriterijume po kojima je taj spisak sastavljen. U fokusu njegove kritike našlo se izostavljanje dugogodišnje urednice zabavnog programa Olivere Kovačević sa pomenute liste.

- Da li je suza na balkonu bila dovoljna da na spisku ne bude O. Kovačević? - upitao je na početku objave Ivanović, podsećajući na januar 2025. godine i protest tadašnjih "studenata u blokadi" ispred RTS-a, kada je Kovačevićeva izašla na balkon i pozdravila okupljene noseći crvene rukavice.

Ivanović je podsetio na Kovačevićkinu karijeru na Javnom servisu, uz tvrdnju da je pojedine projekte realizovala isključivo sa firmama bliskim bivšoj vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci (SNS).

- 12 godina urednica zabave, raspolagala milionskim budžetima, neke projekte radila samo sa naprednjačkim firmama, preplaćivala formate, za šta je optuživao UO RTS. Raspitajte se kod svojih profesora - poručio je Ivan Ivanović na Iksu.

Ivanović je zapravo odgovorio na objavu naloga FDU u blokadi, koji je juče, nakon što je procureo snimak sa internog sastanka na RTS-u, na kojem je v.d. urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković pročitao imena 50 novinara, voditelja i urednika čije je dosijee zatražila Studentska lista, potvrdio da je Studentski pokret poslao RTS-u zahtev za informacije od javnog značaja.

ZAHTEV STUDENATA NIJE POTPISAN?

FDU u blokadi se pozvao na zakon i pravo na pristup podacima "u skladu sa članom 15. stav 4. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja".

Međutim, iako su u njihovom zahtevu imena 50 zaposlenih čije podatke traže, isti zahtev nije potpisan imenom i prezimenom onoga ili onih koji to traže, a Član 15 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisuje da zahtev mora da sadrži ime i prezime podnosioca, odnosno naziv pravnog lica i adsresu podnosioca.

A gde je pečat?! - zahtev Studentske liste Foto: Printscreen

Ako neko pošalje zahtev bez ovih stavki - taj zahtev nije uredan u smislu Člana 15.

Na to je ukazalo i Udruženje novinara Srbije (UNS) koje je saopštilo da je na zvaničnu imejl adresu medijskog tima Studentske liste poslao pitanja, a da je dobilo "nepotpisan odgovor od medijskog tima Studentske liste".