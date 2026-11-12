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Voditelj Ivan Ivanović oštro je reagovao na zahtev Studentske liste za uvidom u radne dosijee 50 zaposlenih na Radio-televiziji Srbije (RTS), javno dovodeći u pitanje kriterijume po kojima je taj spisak sastavljen. U fokusu njegove kritike našlo se izostavljanje dugogodišnje urednice zabavnog programa Olivere Kovačević sa pomenute liste.

- Da li je suza na balkonu bila dovoljna da na spisku ne bude O. Kovačević? - upitao je na početku objave Ivanović, podsećajući na januar 2025. godine i protest tadašnjih "studenata u blokadi" ispred RTS-a, kada je Kovačevićeva izašla na balkon i pozdravila okupljene noseći crvene rukavice.

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Ivanović je podsetio na Kovačevićkinu karijeru na Javnom servisu, uz tvrdnju da je pojedine projekte realizovala isključivo sa firmama bliskim bivšoj vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci (SNS).

- 12 godina urednica zabave, raspolagala milionskim budžetima, neke projekte radila samo sa naprednjačkim firmama, preplaćivala formate, za šta je optuživao UO RTS. Raspitajte se kod svojih profesora - poručio je Ivan Ivanović na Iksu.

Ivanović je zapravo odgovorio na objavu naloga FDU u blokadi, koji je juče, nakon što je procureo snimak sa internog sastanka na RTS-u, na kojem je v.d. urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković pročitao imena 50 novinara, voditelja i urednika čije je dosijee zatražila Studentska lista, potvrdio da je Studentski pokret poslao RTS-u zahtev za informacije od javnog značaja.

ZAHTEV STUDENATA NIJE POTPISAN?

FDU u blokadi se pozvao na zakon i pravo na pristup podacima "u skladu sa članom 15. stav 4. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja".

Međutim, iako su u njihovom zahtevu imena 50 zaposlenih čije podatke traže, isti zahtev nije potpisan imenom i prezimenom onoga ili onih koji to traže, a Član 15 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisuje da zahtev mora da sadrži ime i prezime podnosioca, odnosno naziv pravnog lica i adsresu podnosioca.

FDU saopštenje
A gde je pečat?! - zahtev Studentske liste Foto: Printscreen

Ako neko pošalje zahtev bez ovih stavki - taj zahtev nije uredan u smislu Člana 15.

Na to je ukazalo i Udruženje novinara Srbije (UNS) koje je saopštilo da je na zvaničnu imejl adresu medijskog tima Studentske liste poslao pitanja, a da je dobilo "nepotpisan odgovor od medijskog tima Studentske liste".

- Prosleđen nam je zahtev koji su nedavno poslali RTS-u, uz napomenu da se tu nalaze odgovori na naša pitanja. UNS konstatuje da zahtev koji je poslat RTS-u nije potpisan kako Zakon predviđa, od strane fizičkog ili pravnog lica. Takođe, ne sadrži odgovor na to ko je, po kom kriterijumu i zašto pravio ovaj spisak - saopštio je UNS.

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