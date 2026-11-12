Slušaj vest

Predstavnici Studentske liste i studenti danas će se sastati sa predstavnicima diplomatskih delegacija SAD i Italije, najavljeno je na njihovim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. To će, kako navode, biti prilika za neposrednu razmenu stavova sa međunarodnim partnerima i razgovor o pitanjima važnim za budućnost Srbije.

Kandidati Studentske liste Milena Pisarić, Dejan Radivojević, Dejan Šoškić i Igor Mikitišin, zajedno sa predstavnicima studenata, večeras će se sastati sa otpravnikom poslova Ambasade SAD u Beogradu Aleksandrom Titolom i delegacijom Stejt departmenta SAD.

Centralne teme biće vladavina prava i energetika, oblasti od posebnog značaja za izgradnju stabilnih institucija, ekonomsku sigurnost i dugoročni razvoj Srbije, precizira se u saopštenju studentskog pokreta.

Vladan Jovanović, Stanislav Milošević i predstavnici studenata sastaće se sa delegacijom Ambasade Italije.

- Izborna pobeda donela nam je odgovornost da interese građana zastupamo i u razgovorima sa predstavnicima međunarodne zajednice. Želimo da gradimo odnose zasnovane na međusobnom poštovanju, otvorenosti i ravnopravnoj saradnji, uz dosledno insistiranje na vladavini prava, demokratskim vrednostima i odgovornim institucijama - navodi se u saopštenju.

Aleksandar Titolo 2.jpg
Foto: Ambasada SAD

Razgovor sa međunarodnim partnerima, kako se naglašava, ne znači odustajanje od sopstvenih stavova niti prepuštanje odlučivanja drugima.

- Spremni smo da razgovaramo, saslušamo različita mišljenja i gradimo partnerstva, ali odluke o budućnosti Srbije donosićemo samostalno i odgovorno, vodeći se isključivo interesima njenih građana. U međunarodnim odnosima želimo partnerstvo, a ne podaništvo, želimo saradnju, a ne poslušnost - navodi se u objavi studentskog pokreta.

Ne propustitePolitikaKAKAV SPOLJNOPOLITIČKI PRAVAC MOŽEMO DA OČEKUJEMO OD STUDENTSKE LISTE: Đurić i Čoban o odnosima sa EU, SAD i regionom
Ljubomir Đurić i Robert Čoban.jpg
Politika"POSETOM KOSOVU I METOHIJI DEMANTOVALI SMO PRIČE DA ĆEMO GA IZDATI" Predstavnici Studentske liste obišli manastire Srpske pravoslavne crkve na KiM
🌿 Митрополит Теодосије примио представнике Студентске листе у манастиру Грачаница🌿Његово Висок.jpg
PolitikaŽESTOK SUKOB OKO VOJSKE, BIA I SARADNJE SA IZRAELOM! Vučić upozorava na rasturanje odbrambenog sektora dok studenti najavljuju gašenje fabrike dronova (VIDEO)
Aleksandar Vu;i.jpg
PolitikaPREDSTAVNIK STUDENTSKE LISTE GOVORI NA FORUMU EU: U Briselu se okupljaju evropski i regionalni lideri, skup posvećen budućnosti proširenja Unije
WhatsApp Image 2026-10-29 at 12.32.09 (1).jpeg