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Predstavnici Studentske liste i studenti danas će se sastati sa predstavnicima diplomatskih delegacija SAD i Italije, najavljeno je na njihovim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. To će, kako navode, biti prilika za neposrednu razmenu stavova sa međunarodnim partnerima i razgovor o pitanjima važnim za budućnost Srbije.

Kandidati Studentske liste Milena Pisarić, Dejan Radivojević, Dejan Šoškić i Igor Mikitišin, zajedno sa predstavnicima studenata, večeras će se sastati sa otpravnikom poslova Ambasade SAD u Beogradu Aleksandrom Titolom i delegacijom Stejt departmenta SAD.

Centralne teme biće vladavina prava i energetika, oblasti od posebnog značaja za izgradnju stabilnih institucija, ekonomsku sigurnost i dugoročni razvoj Srbije, precizira se u saopštenju studentskog pokreta.

Vladan Jovanović, Stanislav Milošević i predstavnici studenata sastaće se sa delegacijom Ambasade Italije.

- Izborna pobeda donela nam je odgovornost da interese građana zastupamo i u razgovorima sa predstavnicima međunarodne zajednice. Želimo da gradimo odnose zasnovane na međusobnom poštovanju, otvorenosti i ravnopravnoj saradnji, uz dosledno insistiranje na vladavini prava, demokratskim vrednostima i odgovornim institucijama - navodi se u saopštenju.

Foto: Ambasada SAD

Razgovor sa međunarodnim partnerima, kako se naglašava, ne znači odustajanje od sopstvenih stavova niti prepuštanje odlučivanja drugima.