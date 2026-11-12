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Nakon poraza na parlamentarnim izborima, Srpska napredna stranka suočava se sa novim političkim izazovom. Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je on lično smatra da predstojeće predsedničke izbore SNS treba da "u potpunosti ignoriše".

Najava mogućeg povlačenja iz predsedničke utakmice može biti pokušaj da se izbegne novi izborni udarac, ali i politički manevar kojim naprednjaci žele da ispitaju raspoloženje protivnika i procene sopstvene šanse, ocenjuju sagovornici Kurira. Oni smatraju da se Vučićeva izjava može tumačiti i kao zahtev da se uspostavi ozbiljan politički dijalog.

Politička procena

Uz poruku da održavanje predsedničkih izbora u ovom trenutku nije moguće, Vučić je naglasio da će o tome SNS odlučivati na Glavnom odboru i stranačkoj skupštini početkom i sredinom decembra.

- Lično smatram da u ovom trenutku ne samo da izbori nisu mogući, nisu normalni, gde se ljudi bukvalno bore za dah. Ne kriminalci koji slobodno šetaju i upravljaju zemljom, već obični ljudi i oni koji drugačije misle od njih. Ali to što ja mislim ne znači ništa. Imaćemo i GO, imaćemo i Skupštinu stranke početkom, sredinom decembra, i onda ćemo, u zavisnosti od datuma, donositi odluke po tom pitanju. Ako mene lično pitate, u potpunosti bih to ignorisao. I posebno neću da pravim bilo kome iluziju da su stvari u Srbiji normalne, pošto ovo što se danas dešava apsolutno ništa nije normalno. Ali to je samo moj stav, kao što znate, ja nisam ni predsednik stranke. Možda ću biti jedan od kandidata, možda ću to postati, možda i neću, ali o tome ću moći da govorim kada se to dogodi - izjavio je Vučić na stranačkoj konferenciji u sredu.

Politički analitičar i urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović ocenjuje za Kurir da Vučić svojim izjavama namerno ne "zakucava" stvar oko predsedničkih izbora, već ostavlja mogućnost da SNS na njima ipak učestvuje.

Đorđe Vukadinović Foto: Printscreen

- Njegove izjave namerno ostavljaju dvosmislenost. On nagoveštava mogućnost bojkota, odnosno neizlaska na izbore, ali pri tome uvek ostavlja rezervu. Dakle, nije zakovano, ali on ovako sondira teren. Ni sam nije siguran kako bi kandidat SNS-a prošao na tim izborima. Vrlo verovatno da bi taj kandidat imao manju podršku nego što je dobila lista SNS-a sa Vučićevim imenom. Ne bi mu baš prijalo da u roku od dva meseca doživi dva puta poraz. Ovako mu je lakše da kaže da nema uslova da se izađe s kandidatom i time on ne može da obesmišljava predsedničke izbore, ali u svakom slučaju dodatno smanjuje neizvesnost u vezi s tim izborima. Međutim, ako on proceni da postoji neka dilema ili eventualno neki sukobi na drugoj strani oko kandidata, on će na tu pukotinu vrlo lako i vrlo rado poleteti i krenuti na izbore - smatra Vukadinović.

Prednosti i slabosti

On kaže da se odmah postavlja problem oko kandidata i mogućnosti da se lansira neko za ovako kratko vreme.

- Vučić nema baš nekog širokog izbora. Ne vidim ko bi, osim Ane Brnabić ili Tomislava Nikolića, mogao da bude. Ili pak da ide na neko srednje rešenje, a to bi bio "nezavisni" kandidat koga će SNS podržati. To su dileme koje Vučić ima dok u ovim trenucima vaga političku situaciju. Konačnu odluku doneće u zavisnosti od procene i sopstvene snage, ali i, što je još važnije, stanja na drugoj strani. Kad se sve uzme u obzir, i nož i pogača u vezi s predsničkim izborima su na strani pobednika parlamentarnih izbora - zaključuje Vukadinović.

Glavni ne otkrivaju karte: Karić i Nestorović za sada jedini kandidati Aleksandar Vučić posle dva predsednička mandata nema zakonsko pravo da se ponovo kandiduje za tu funkciju. S druge strane, Studentska lista i dalje ne izlazi u javnost sa svojim kandidatima ni za predsedničku trku, niti za mandatara i članove buduće vlade. U javnosti se kao najozbiljniji kandidat za predsednika Srbije pominje akademik Radomir Saičić, dok iz drugog plana može da u igru uđe i rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić, koji uprkos se na iznenađenje mnogih nije našao na listi kandidata za poslenike Studentske liste. Za sada su svoje kandidature za mesto na Andrićevom vencu najavili jedino lider Pokret snaga Srbije Bogoljub Karić, koga je Izvršni odbor te organizacije jednoglasno podržao, kao i lider pokreta Mi, Snaga naroda Branimir Nestorović koji je potvrdio da ulazi u predsedničku trku.

Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da Vučićevu najavu pre svega razume kao upozorenje da političko nadmetanje mora da ima sadržaj.

Srđan Barac, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- SNS je priznavanjem izbornog poraza pokazala odgovornost prema institucijama i izbornoj volji građana. Sada se odgovornost očekuje i od pobednika, da jasno kažu kakvu će politiku voditi i za koje odluke preuzimaju odgovornost. Ključna slabost Studentske liste jeste to što se još nije profilisala kao politički subjekt sa jasno definisanom i usaglašenom politikom. Zajednički protivnik može da objedini različite grupe, ali za upravljanje državom potreban je dogovor o konkretnim pitanjima. Građani treba da znaju kakav je njihov stav prema evropskim integracijama, Kosovu i Metohiji, Rusiji, ekonomiji i razvoju zemlje. Pobeda daje mandat, ali sama po sebi ne daje odgovore na ta pitanja - upozorava Barac.

On objašnjava da zbog toga predsednički izbori treba da otvore prostor da se konačno čuju programi i argumenti.