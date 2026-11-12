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Predsednica Skupštine Srbije i vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić učestvovala je danas na samitu Evropske političke zajednice u Dablinu ocenjujući da je skup bio veoma koristan i da su razmatrane zanimljive teme, a da je pored toga imala i veliki broj sastanaka sa liderima i zvaničnicima koji su pozdravili to što je u Srbiji na demokratski način izvršena tranzicija vlasti.

"Svi sa kojima sam razgovarala ovde pozdravili su apsolutno džentlmensku, demokratsku, mirnu tranziciju vlasti, odnosno priznanje predsednika Aleksandra Vučića već u 21.30 časova, 25. oktobra, da smo izbore izgubili i da očekujemo brzo formiranje novih institucija i da se to neće sprečavati, što je pokazano time da nismo uložili ni jedan jedini prigovor na nijedno biračko mesto, kao i da je konstitutivna sednica Skupštine, zakazana već za utorak, 17. novembar", rekla je Brnabić posle samita.

Dodala je da želi da Srbija nastavi da bude zemlja u kojoj je vladavina prava izvesnost.

"Želim zarad Srbije i svih građana Srbije brzo i efikasno formiranje institucija, na kraju krajeva, kako bi u Srbiji prestala neizvesnost i nesigurnost koje vladaju sada već preko dve nedelje i kako bi prestala anarhija i teror i kako bismo zaista mogli da imamo ponovo zemlju u kojoj je vladavina prava izvesnost i sigurnost za sve građane Srbije", rekla je Brnabić.

Takođe, Brnabić je uputila apel Studentskoj listi da Specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 shvate najozbiljnije, jer se za to Srbija izborila i to nije stranačka stvar.

"Najveći broj zemalja sa kojima sam imala sastanke ovde rekao je da se raduje učešću na EXPO samitu u Beogradu, u Srbiji 2027. godine. Apel novoj vlasti je da to shvate najozbiljnije. To nikada nije bila stranačka stvar, to nikada nije bila stvar jedne osobe. Za to se Srbija izborila, borila se protiv nekih od najjačih zemalja sveta, protiv Sjedinjenih Američkih Država, Španije, Argentine, Tajlanda, borili se i izborili zarad Srbije", rekla je Brnabić.

Dodala je da ta izložba nema veze sa političkom pripadnošću, već je to pitanje i kredibiliteta Srbije.

"Ovo je takođe i pitanje ekonomske koristi za Srbiju, za sve građane Srbije, dakle i zemlje koje su potvrdile učešće, a imamo istorijski najveći broj zemalja koje je potvrdio svoje učešće na Ekspo 2027. godine, uložio je već neke novce u to svoje učešće, u svoje paviljone. Dakle, molim vas da preuzmete odgovornost i da pokažemo da je Srbija odgovorna zemlja, zemlja u koju može da se pouzda, koja ima predvidivost i da oformite tim koji će sada preuzeti to, na kraju krajeva, kao deo celokupnog preuzimanja odgovornosti da se nastavi taj projekat, zato što veliki broj zemalja očekuje informacije i kako će nastaviti svoje učešće na toj izložbi", rekla je Brnabić.

Ona je u Dablinu govorila na panelu "Izgradnja konkurentne Evrope – inovacije, povezanost i pristupačna energija", i ocenila da je samit mesto gde se okuplja čitav evropski kontinent da razgovara o izazovima, ne samo pred Evropskom unijom, već pred čitavim kontinentom.

"Zaista je jako dobra inicijativa koja je potekla od predsednika Francuske, Emanuela Makrona, kako bi na jednom mestu mogli da razgovaraju sa svim članicama EU one zemlje koje nisu njene članice i one koje su tek u pristupnom procesu za članstvo", rekla je Brnabić.

Evropska politička zajednica osnovana je 2022. godine na inicijativu francuskog predsednika Emanuela Makrona i okuplja lidere država članica Evropske unije i drugih evropskih zemalja radi razgovora o političkoj saradnji, bezbednosti i stabilnosti na evropskom kontinentu.

Reč je o neformalnom forumu koji ne donosi obavezujuće odluke i na njemu učestvuju lideri 48 zemalja.