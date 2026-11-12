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Studenti u blokadi saopštili su da je dokument koji kruži društvenim mrežama, a u kojem se građanima navodno preti oduzimanjem penzija i zatvorskim kaznama zbog negativnih komentara o studentima, lažan i pozvali policiju i nadležno javno tužilaštvo da utvrde ko ga je sastavio, štampao i distribuirao.

U dokumentu, na kojem se nalaze grb Srbije i navodni potpis Ministarstva finansija, navodi se da će građanima koji su iznosili negativne komentare na račun studenata biti uskraćene tri penzije, dok se za one koji su mlade nazivali „ustašama“ predviđa zatvorska kazna od šest meseci do godinu dana.

Takođe, u dokumentu se navodi da građani koji smatraju da su nepravedno obuhvaćeni ovim merama mogu da pošalju pisano izvinjenje i dokaz o promeni stava, uz prisustvo dva svedoka.

„Opet vas lažu. Studentska lista još uvek nije u Skupštini, a u Vladi i ministarstvima i dalje sede poraženi na izborima“, naveli su studenti. Oni su istakli da penzije redovno ležu na račune građana i da banke rade, a od policije i tužilaštva zatražili da utvrde ko stoji iza spornog dokumenta.

„Ko ga je štampao i distribuirao, ko je nalogodavac, a ko politički inspirator ove akcije? Zahtevamo da se ispita krivična odgovornost svih uključenih lica, posebno za moguća krivična dela falsifikovanja isprave i izazivanja panike i nereda“, poručili su studenti.